Calcio a 5, Napoli e Feldi Eboli raggiungono le semifinali della Final Eight di Coppa Italia

Quarti di finale di grande rilievo sono andati in scena in queste due giorni per la Final Eight di Coppa Italia di calcio a 5 2025. Otto compagine si sono affrontate per centrare l’obiettivo delle semifinali e il livello tecnico non ha deluso le attese.

Vittoria importante e di prestigio del Genzano contro Sandro Abate. Con lo score di 7-5 la compagine romana si è imposta con un Fantecele super ispirato a trascianre i compagni, rendendo vane le marcature tra le fila irpine di Pina e Kenji. Sfida super equilibrata poi tra l’AS Roma e Catania. Etnei vittoriosi ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. Deciso il penalty realizzato da Fortino.

Negli altri due quarti, il Napoli (capolista in Serie A) ha battuto in maniera piuttosto chiara la Fortitudo Pomezia per 5-2. Neanche a dirlo Borruto ha fatto la parte del leone con una tripletta, faro autentico dello scacchiere partenopeo. Più serrata la partita tra Feldi Eboli ed L84, con le Volpi che l’hanno spuntata ai calci di rigore, dopo il pari 3-3 nei tempi regolamentari. Barra è stato l’uomo che ha regalato il successo.

Con questo risultato, quindi, assisteremo alle semifinali tra Napoli ed Eboli e tra Catania e Genzano e soprattutto il primo incontro promette scintille.