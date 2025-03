British & Irish Lions: ufficializzato lo staff per il tour in Australia

Voleranno in Australia quest’estate per un tour attesissimo i British & Irish Lions, la selezione che ogni quattro anni vola downunder per sfidare una delle tre big del rugby mondiale con i migliori giocatori provenienti da Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia. E dopo l’annuncio di Andy Farrell (attuale coach dell’Irlanda) come capo allenatore, ora i B&I Lions hanno ufficializzato anche il resto dello staff.

Ad affiancare Farrell, come avviene già con l’Irlanda, ci sarà Simon Easterby come allenatore della difesa, mentre ad allenare l’attacco sarà il neozelandese Andrew Goodman, anche lui in forza all’Irlanda. Per la mischia, invece, spazio all’irlandese John Fogarty, che completa così la parte irlandese dello staff. A loro si aggiunge l’inglese Richard Wigglesworth come assistant coach, con il tecnico che attualmente guida il Leicester.

A completare lo staff, come allenatore degli avanti, ci sarà lo scozzese John Dalziel, che ricopre già questo ruolo per la nazionale della Scozia. Una scelta che, come si nota, esclude totalmente il Galles dallo staff dei British & Irish Lions, l’ennesima conferma del momento nero dei gallesi – reduci da una serie infinita di sconfitte – e che fa presagire che anche tra le convocazioni per il Galles ci sarà veramente poco spazio, sempre che ve ne sia.

“Mettere insieme una squadra di allenatori dei Lions è un onore e un privilegio. Questo gruppo di allenatori è versatile e le sue competenze sono intercambiabili, il che è una risorsa fondamentale durante un tour dei British & Irish Lions. Penso che abbiamo un mix fantastico e ognuno di questi ragazzi porterà il proprio carattere e la propria personalità alla squadra”, ha dichiarato Andy Farrell, che dello staff è l’unico ad avere una precedente esperienza con i British & Irish Lions, nel tour del 2013, proprio in Australia.