Rugby, per i British & Irish Lions sulla panchina potrebbe sedere Farrell

Mancano meno di due anni al ritorno dei British & Irish Lions, la squadra formata dai più forti giocatori di Inghilterra, Irlanda, Galles e Scozia. Nel 2025, infatti, i Lions saranno impegnati nel tour in Australia e, dopo tre tour, sulla panchina non siederà più Warren Gatland. Ad annunciarlo lo stesso ct del Galles, che ha ammesso che dopo 10 anni è il caso di voltare pagina.

“Come neozelandese, i Lions hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Qualche settimana fa, Nigel Walker, direttore del Welsh Rugby, mi ha chiesto se avrei fatto domanda per diventare allenatore per il prossimo tour in Australia nel 2025. Non ci è voluto molto per rispondergli. Gli ho detto che non avrei proposto il mio nome. Ho fatto del mio meglio per i Lions, ma adesso è ora di voltare pagina” le parole di Gatland.

Chi, dunque, al suo posto? Anche qui Gatland ha le idee chiare e nell’intervista non ha nascosto chi sia il collega che sponsorizzerebbe per guidare i British & Irish Lions in Australia. Un nome, va detto, che era già sulla bocca di tanti. Cioè quell’Andy Farrell che ha guidato quest’anno l’Irlanda alla conquista del Grande Slam e al primo posto nel ranking mondiale prima di una Rugby World Cup sfortunata per Sexton e compagni.

“Penso che ora si presenti l’opportunità per qualcun altro di diventare manager e Andy Farrell avrebbe il mio sostegno per quella posizione. Non si può dimenticare ciò che l’Irlanda ha raggiunto negli ultimi anni. Non c’è dubbio che Andy abbia fatto un lavoro fantastico. Anche se l’Irlanda ha perso i quarti di finale contro la Nuova Zelanda, è stata una partita epica e sarebbe potuta finire in qualunque modo” ha concluso Warren Gatland.

Foto: LaPresse