Mancano pochi giorni all’inizio della serie tra il Sudafrica e i British & Irish Lions e se il campo nelle ultime ore non ha sorriso ai ragazzi di Gatland, le notizie dallo spogliatoio sono decisamente migliori. I British & Irish Lions, infatti, hanno perso il test contro il Sudafrica “A” per 17-13 nel percorso d’avvicinamento alle sfide più importanti, ma ritrovano il loro leader.

Alun Wyn Jones, gallese da 148 caps in nazionale e già 9 con i British & Irish Lions, sarà a disposizione di coach Gatland per le prossime partite. La seconda linea degli Ospreys, 35 anni, si era infortunato alla spalla nel test di fine giugno contro il Giappone e la prima sentenza era stata di uno stop che gli avrebbe impedito di andare in Sudafrica. Ma Jones ha stretto i denti, ha recuperato in tempo da record e ieri ha raggiunto i compagni di squadra nell’Emisfero Sud.

“Siamo lieti di dare il bentornato ad Alun Wyn (Jones, ndr). Non può essere una sorpresa per chiunque lo conosca: da quando si è infortunato alla spalla contro il Giappone, ha fatto tutto il possibile per riprendersi. È davvero un qualcosa di notevole, se si considera che sono passati solo 18 giorni da quando si è infortunato ad Edimburgo, nella sfida contro il Giappone” ha annunciato proprio Warren Gatland in un comunicato stampa.

Con questo recupero lampo la leggenda gallese (se scenderà in campo) potrà toccare quota quattro tour con i British & Irish Lions dopo quelle del 2009, 2013 e 2017. E con questo recupero Gatland ritrova quello che era stato scelto alla vigilia del tour come capitano della squadra e, sicuramente, ritrova un leader fondamentale nella corsa a vincere la serie.

