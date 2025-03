Rugby, il Petrarca espugna Rovigo nel derby d’Italia. Vince anche Mogliano

Si sono conclusi gli ultimi due incontri della quindicesima giornata del massimo campionato italiano di rugby. In campo sono scese Mogliano-Lazio, una sfida che aveva poco da dire in chiave campionato, e il superderby veneto tra Rovigo e Petrarca Padova, con i padroni di casa a caccia dell’aggancio su Viadana e gli ospiti obbligati a portare a casa punti dopo il sorpasso subito da Valorugby e Fiamme Oro. Ecco come è andata.

Va al Petrarca il derby D’Italia a Rovigo, con la formazione di Victor Jimenez che ha rovinato la festa del Battaglini per i 90 anni del club rossoblù superando la formazione di casa 13-3. Una vittoria fondamentale per il Petrarca che riconquista la terza posizione, interrompendo la serie di sconfitte subite negli ultimi tre turni di gare. Nel match che ha aperto la giornata domenicale il Mogliano Veneto Rugby ha superato la formazione della Lazio Rugby, fanalino di coda, 47 a 13 centrando il punto di bonus ed agganciando l’ HBS Colorno in sesta posizione.

SERIE A ELITE – QUINDICESIMA GIORNATA

Viadana v Colorno 22-24

Fiamme Oro v Lyons Piacenza 32-19

Rangers Vicenza v Valorugby Emilia 6-11

Mogliano Veneto v Lazio 47-13

Rovigo v Petrarca Padova 3-13

SERIE A ELITE – CLASSIFICA

Rugby Viadana 1970 punti 61; Femi-CZ Rovigo 56; Petrarca Padova 51; Valorugby Emilia, Fiamme Oro Rugby 48; HBS Colorno, Mogliano Veneto Rugby 34; Rangers Vicenza 20; Sitav Lyons 19; Lazio Rugby 1927 7