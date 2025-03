Biathlon, Samuelsson vince la mass start di Oslo. A Laegreid la Coppa di specialità

Si chiude la Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: l’ultima gara stagionale è la 15 km mass start maschile di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, vinta dallo svedese Sebastian Samuelsson, mentre l’unico azzurro al via, Tommaso Giacomel, chiude ottavo in rimonta dopo un primo poligono sciagurato.

In virtù del successo odierno lo svedese scavalca in classifica generale l’azzurro, che chiude sesto, mentre la Coppa di specialità va al norvegese Sturla Holm Laegreid, che si salva per un punto dalla rimonta del transalpino Eric Perrot. A fine gara festa per i fratelli Tarjei e Johannes Thingnes Boe, al passo d’addio.

La 15 km maschile con partenza in linea va allo svedese Sebastian Samuelsson, che fa 19/20 al tiro e vince in solitaria in 39’11″8. Alle sue spalle la piazza d’onore è del transalpino Eric Perrot, a sua volta con 19/20 al poligono, che si piazza secondo a 5″6.

Sale sul gradino più basso del podio il norvegese Endre Stroemsheim, che trova lo zero al tiro e termina terzo a 9″3, mentre conquista il quarto posto, sufficiente a portare a casa anche la graduatoria di specialità, il norvegese Sturla Holm Laegreid, con 21″1 di ritardo ed un solo bersaglio mancato.

In casa Italia l’unico azzurro al via, Tommaso Giacomel, chiude ottavo dopo essersi reso protagonista di una grande rimonta: l’italiano commette tre errori nella prima serie e si ritrova in fondo al gruppo, poi fa 15/15 nelle altre tre sessioni e risale, terminando a 1’13″7.

In classifica generale il norvegese Sturla Holm Laegreid chiude a quota 1291, contro i 1173 del connazionale Johannes Thingnes Boe, con Tommaso Giacomel sesto a quota 827. Nella graduatoria di specialità lo stesso Laegreid si impone con 315, davanti a Perrot, beffato per un punto, secondo a 314, mentre Giacomel è settimo con 190.