Biathlon oggi in tv, startlist Staffette Nove Mesto 2025: orari, programma, streaming

Oggi, domenica 9 marzo, ultimo giorno di gare sulle nevi di Nove Mesto (Cechia), sede del settimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2025. Lo schedule prevede la disputa delle due prove a squadre: dalle 13.50 la staffetta maschile 4×7.5 km prenderà il via, mentre dalle 16.45 sarà la volta delle donne.

Non saranno prove semplici per gli atleti viste le alte temperature di questi giorni che hanno costretto a fare gli straordinari. In casa Italia si punterà, relativamente alla gara maschile, sulla verve di Tommaso Giacomel. Una continuità di rendimento spaventosa quella del trentino, secondo sia nella Sprint che nell’inseguimento in questa tappa. Giacomel si augura di essere ben supportato anche dai suoi compagni, ovvero Daniele Cappellari, Patrick Braunhofer e Didier Bionaz.

Nella staffetta femminile si prospetta una competizione ardua per le azzurre, con Dorothea Wierer che vorrà mettere a disposizione la sua classe e la propria esperienza, dopo due top-10 nella Sprint e nella Pursuit. Con lei gareggeranno Samuela Comola, Michela Carrara e Hannah Auchentaller.

Le staffette femminile e maschile della settima tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto (Cechia) godranno della copertura televisiva dei canali di Eurosport, ovvero Eurosport1 HD. In streaming si potranno seguire le due gare su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 9 marzo

Ore 13.50 staffetta maschile 4×7.5km – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 16.45 staffetta femminile 4x6km – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA STAFFETTE NOVE MESTO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE BIATHLON A NOVE MESTO

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CLAUDE Emilien

1-2 g LOMBARDOT Oscar

1-3 y CLAUDE Fabien

1-4 b FILLON MAILLET Quentin

2 NOR – NORWAY

2-1 r ULDAL Martin

2-2 g BOE Tarjei

2-3 y LAEGREID Sturla Holm

2-4 b BOE Johannes Thingnes

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r ZOBEL David

4-2 g NAWRATH Philipp

4-3 y KUEHN Johannes

4-4 b HORN Philipp

5 SLO – SLOVENIA

5-1 r DOVZAN Miha

5-2 g FAK Jakov

5-3 y VIDMAR Anton

5-4 b PLANKO Lovro

6 UKR – UKRAINE

6-1 r TYSHCHENKO Artem

6-2 g MANDZYN Vitalii

6-3 y DUDCHENKO Anton

6-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

7 ITA – ITALY 3

7-1 r CAPPELLARI Daniele

7-2 g GIACOMEL Tommaso

7-3 y BRAUNHOFER Patrick

7-4 b BIONAZ Didier

8 USA – UNITED STATES

8-1 r GERMAIN Maxime

8-2 g WRIGHT Campbell

8-3 y BROWN Jake

8-4 b SCHOMMER Paul

9 CZE – CZECHIA

9-1 r MIKYSKA Tomas

9-2 g HORNIG Vitezslav

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b KRCMAR Michal

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r INVENIUS Otto

10-2 g SEPPALA Tero

10-3 y LAITINEN Heikki

10-4 b HIIDENSALO Olli

11 SUI – SWITZERLAND

11-1 r STALDER Sebastian

11-2 g BURKHALTER Joscha

11-3 y HARTWEG Niklas

11-4 b DU PASQUIER Arnaud

12 AUT – AUSTRIA

12-1 r LEITNER Felix

12-2 g EDER Simon

12-3 y KOMATZ David

12-4 b JAKOB Patrick

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r ZAHKNA Rene

13-2 g KULBIN Jakob

13-3 y KEHVA Mark-Markos

13-4 b UDAM Mehis

14 BEL – BELGIUM

14-1 r CLAUDE Florent

14-2 g LANGER Thierry

14-3 y MACKELS Marek

14-4 b BEAUVAIS Cesar

15 BUL – BULGARIA

15-1 r TODEV Blagoy

15-2 g SINAPOV Anton

15-3 y ILIEV Vladimir

15-4 b ZASHEV Vasil

16 POL – POLAND 6

16-1 r BADACZ Konrad

16-2 g GUNKA Jan

16-3 y SUCHODOLSKI Fabian

16-4 b SKORUSA Wojciech

17 LTU – LITHUANIA

17-1 r FOMIN Maksim

17-2 g STROLIA Vytautas

17-3 y CIGAK Nikita

17-4 b MACKINE Jokubas

18 ROU – ROMANIA

18-1 r BUTA George

18-2 g SHAMAEV Dmitrii

18-3 y COLTEA George

18-4 b FLORE Raul

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r KURALES Vadim

19-2 g KIREYEV Vladislav

19-3 y DYUSSENOV Asset

19-4 b BAUER Kirill

20 CAN – CANADA

20-1 r PLETZ Logan

20-2 g RUNNALLS Adam

20-3 y CONNELLY Zachary

20-4 b JOHNSTON Gavin

21 LAT – LATVIA

21-1 r BIRKENTALS Renars

21-2 g MISE Edgars

21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

21-4 b MEIRANS Matiss

STARTLIST STAFFETTA FEMMINILE BIATHLON A NOVE MESTO

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r SKOTTHEIM Johanna

1-2 g MAGNUSSON Anna

1-3 y ANDERSSON Sara

1-4 b OEBERG Hanna

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou

2-2 g MICHELON Oceane

2-3 y BRAISAZ-BOUCHET Justine

2-4 b SIMON Julia

3 NOR – NORWAY

3-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

3-2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark

3-3 y FEMSTEINEVIK Ragnhild

3-4 b KIRKEEIDE Maren

4 GER – GERMANY 2

4-1 r PUFF Johanna

4-2 g TANNHEIMER Julia

4-3 y SCHNEIDER Sophia

4-4 b GROTIAN Selina

5 SUI – SWITZERLAND

5-1 r BASERGA Amy

5-2 g GASPARIN Aita

5-3 y GASPARIN Elisa

5-4 b HAECKI-GROSS Lena

6 ITA – ITALY

6-1 r COMOLA Samuela

6-2 g WIERER Dorothea

6-3 y CARRARA Michela

6-4 b AUCHENTALLER Hannah

7 AUT – AUSTRIA 3

7-1 r ROTHSCHOPF Lea

7-2 g HAUSER Lisa Theresa

7-3 y STEINER Tamara

7-4 b JUPPE Anna

8 UKR – UKRAINE

8-1 r DMYTRENKO Khrystyna

8-2 g DZHIMA Yuliia

8-3 y HORODNA Olena

8-4 b MERKUSHYNA Oleksandra

9 POL – POLAND

9-1 r SIDOROWICZ Natalia

9-2 g ZUK Kamila

9-3 y GEMBICKA Daria

9-4 b JAKIELA Joanna

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r MINKKINEN Suvi

10-2 g LEINAMO Sonja

10-3 y KERANEN Noora Kaisa

10-4 b JANKA Erika

11 EST – ESTONIA

11-1 r ERMITS Regina

11-2 g TALIHAERM Johanna

11-3 y KONOPLJOVA Violetta

11-4 b KAASIK Hanna-Brita

12 CZE – CZECHIA

12-1 r JISLOVA Jessica

12-2 g VOBORNIKOVA Tereza

12-3 y PLECHACOVA Ilona

12-4 b DAVIDOVA Marketa

13 CAN – CANADA 5

13-1 r LUNDER Emma

13-2 g PARADIS Pascale

13-3 y PEIFFER Benita

13-4 b MOSER Nadia

14 SVK – SLOVAKIA

14-1 r KAPUSTOVA Ema

14-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina

14-3 y KUZMINA Anastasiya

14-4 b REMENOVA Maria

15 LAT – LATVIA

15-1 r VOLFA Estere

15-2 g BENDIKA Baiba

15-3 y BLEIDELE Elza

15-4 b BULINA Sanita

16 KAZ – KAZAKHSTAN 6

16-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina

16-2 g BELETSKAYA Yelizaveta

16-3 y KRYUKOVA Arina

16-4 b RAKISHEVA Aisha

17 USA – UNITED STATES

17-1 r IRWIN Deedra

17-2 g LEVINS Chloe

17-3 y ANDERSON Lucinda

17-4 b FREED Margie

18 BUL – BULGARIA

18-1 r DIMITROVA Valentina

18-2 g TODOROVA Milena

18-3 y ZDRAVKOVA Maria

18-4 b HRISTOVA Lora

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r TRAUBAITE Judita

19-2 g ZHURAUSKAITE Lidiia

19-3 y KOCERGINA Natalja

19-4 b URUMOVA Sara

20 BEL – BELGIUM

20-1 r LIE Lotte

20-2 g CLOETENS Maya

20-3 y BOUVARD Eve

20-4 b EMONTS Marisa

21 ROU – ROMANIA

21-1 r TOLMACHEVA Anastasia

21-2 g MEZDREA Andreea

21-3 y CHIRKOVA Elena

21-4 b RIMBEU Adelina