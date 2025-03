Bassino e Shiffrin escluse di lusso tra le qualificate delle finali di Coppa del Mondo di gigante

Sono tre le azzurre qualificate alle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino nella specialità del gigante femminile, gara prevista a Sun Valley, negli Stati Uniti, martedì 25 marzo, con le due manche in programma alle 16.30 ed alle 19.00 ora italiana.

Federica Brignone, seconda a quota 500, si giocherà la Coppa di specialità con la neozelandese Alice Robinson, prima a quota 520, mentre tra le migliori 25 c’è anche Sofia Goggia, 15ma con 115 punti. Ha diritto a partecipare anche Giorgia Collomb, medaglia d’oro ai Mondiali junior.

Non ci sarà invece, Marta Bassino, 26ma e prima delle escluse dalle Finali, beffata per soli 6 punti dalla tedesca Lena Duerr, qualificata con 75 punti, mentre l’azzurra si è fermata a 69. Fuori dall’ultimo atto stagionale anche la statunitense Mikaela Shiffrin, 30ma con 51 punti.

QUALIFICATE ALLE FINALI NEL GIGANTE FEMMINILE

1 ROBINSON Alice NZL 520

2 BRIGNONE Federica ITA 500

3 HECTOR Sara SWE 387

4 COLTURI Lara ALB 334

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 331

6 MOLTZAN Paula USA 286

7 GUT-BEHRAMI Lara SUI 278

8 LJUTIC Zrinka CRO 275

9 SCHEIB Julia AUT 260

10 RAST Camille SUI 244

11 O’BRIEN Nina USA 198

12 GRENIER Valerie CAN 174

13 DVORNIK Neja SLO 124

14 HURT A.J. USA 120

15 GOGGIA Sofia ITA 115

16 HOLDENER Wendy SUI 107

17 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 103

18 RICHARDSON Britt CAN 102

19 HENSIEN Katie USA

20 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 93

21 HAASER Ricarda AUT 84 (Assente per infortunio)

22 BUCIK JOGAN Ana SLO 82

22 BRUNNER Stephanie AUT 82

24 ALPHAND Estelle SWE 81

25 DUERR Lena GER 75

COLLOMB GIULIA ITA Campionessa del mondo junior