Sci alpino, Coppa del Mondo La Thuile 2025: orari, tv, streaming. In programma discesa e 2 superG

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna in Italia e lo fa per una tre giorni a casa di chi sta dominando la stagione. Si corre, infatti, a La Thuile e per Federica Brignone c’è il sogno e la speranza addirittura di vincere la sfera di cristallo proprio davanti ai suoi tifosi. La valdostana ha ora 322 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami e saranno in programma una discesa e due superG, con la possibilità davvero per Federica di mantenersi sopra i trecento punti di distacco e quindi di mettere il sigillo sulla sua seconda Coppa del Mondo.

Chiaramente Brignone è la più attesa in quel di La Thuile, visto che si corre sulla sua pista. L’azzurra si presenta inoltre con il pettorale rosso di leader della classifica di discesa, che è un ulteriore obiettivo. Il tutto senza dimenticare la possibilità di vincere anche quella di superG, dove anche li c’è la sfida con Gut-Behrami.

In casa Italia fari puntati anche su Sofia Goggia, che arriva a La Thuile con un po’ di amaro in bocca per l’uscita nel gigante di Are, quando sembrava abbastanza sicuro il podio (era anche seconda a metà gara). La bergamasca punta alla coppa di discesa e vuole tornare ad una vittoria che manca da un po’ troppo tempo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di La Thuile, valide per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO LA THUILE 2025

Mercoledì 11 Marzo

11.00 Prima prova discesa femminile La Thuile (Italia)

Giovedì 12 Marzo

11.00 Seconda prova discesa femminile La Thuile (Italia)

Venerdì 13 Marzo

11.00 Discesa femminile La Thuile (Italia)

Sabato 14 Marzo

11.00 SuperG femminile La Thuile (Italia)

Domenica 15 Marzo

11.00 SuperG femminile La Thuile (Italia)

GARE LA THUILE 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.