Basket: Virtus Bologna, lunedì vincente nel big match contro Trento

Va alla Virtus Segafredo Bologna il monday night della Serie A 2024-2025. La squadra di Dusko Ivanovic guida per tutta la partita contro la Dolomiti Energia Trentino e vince per 80-75, prendendosi in questo modo la vetta della Serie A in coppia con Brescia dopo 21 giornate

Prime fasi molto equilibrate, con Shengelia da una parte e Cale dall’altra che cercano ognuno di fare il loro. Le V nere provano la fuga con Diouf e Polonara (16-9), ma Trento riesce a restare lì con Ford, pur finendo a un certo punto sotto di nove punti. L’attacco bolognese è (quasi) insolitamente a ritmo alto, fatto che però non spaventa gli ospiti nel momento in cui Forray piazza la tripla che chiude il primo quarto sul 26-20.

Nel secondo periodo Polonara ne mette quattro in serie ed è 30-20, solo che Niang e Lamb (tre liberi) rimettono in scia Trento. Pecchia stoppa in bellezza Shengelia, che finirà la prima metà di gara con tre falli; questo però non aiuta a recuperare ulteriormente, perché al di là del -4 raggiunto con i punti di Cale e Zukauskas, arriva il momento di Cordinier e un Polonara i gran forma che vale il +11 alle V nere. Alla fine dei conti si va al riposo sul 49-41.

Belinelli riparte caldo, servendo Diouf per il +10 e poi tirando da tre per il +13. La Virtus se ne va, con Diouf che è un bel problema per la difesa ospite. Ci pensano anche Hackett e Akele a dare una mano a Cordinier per quello che diventa il 62-47. Lamb e Ford dalla lunetta provano a rianimare una fase della partita nella quale gli errori sono tanti, ma nella quale Trento ritrova la singola cifra di svantaggio. E, a 10 minuti dalla fine, c’è ancora lotta: 64-56.

L’ultimo periodo vede Shengelia ridare il +10 ai padroni di casa, ma la Dolomiti Energia è viva e, in una fase nella quale si segna poco, riesce a risalire fino al -6. Zukauskas per due volte dall’arco tiene la partita aperta, all’ultimo minuto Lamb ancora da tre sigla il 78-73 e c’è ancora speranza per gli uomini di Galbiati. Gli ultimi secondi, però, vedono le V nere riuscire a tenere in mano il match e a chiuderlo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

BOLOGNA – Cordinier* 23, Holiday, Belinelli* 11, Pajola 8, Shengelia* 9, Hackett* 5, Grazulis, Morgan, Polonara 13, Diouf* 7, Akele 2, Tucker. All. Ivanovic

TRENTO – Ellis 8, Cale* 5, Ford 11, Pecchia* 4, Niang* 13, Forray 3, Mawugbe* 1, Lamb* 15, Zukauskas 15, Hassan ne. All. Galbiati