Basket, Reggio Emilia batte il Petkimspor e conquista i quarti di Champions League

Si è appena conclusa al Palabigi di Reggio Emilia il match valido per l’ultimo turno della seconda fase della Basketball Champions League e in campo sono scesi i padroni di casa dell’Unahotels Reggio Emilia e l’Aliaga Petkimspor. Una sfida da dentro o fuori per gli emiliani, chiamati a battere i turchi per conquistare un posto nei quarti di finale senza dover fare calcoli e aspettare il risultato di Tenerife-Manresa. Ecco come è andata.

Parte subito forte Reggio Emilia, con un primo parziale di 5-0, ma subito rispondono i turchi, che restano in scia, anche se i padroni di casa tengono costantemente il vantaggio nella prima metà del quarto. Uno strappo dell’Aliaga Petkimspor, spinta dai punti di Damyean Dotson, vale però il sorpasso e servono i punti di Cheatham Jr e Jamar Smith per rilanciare Reggio. Cinque punti di Grant riportano i padroni di casa avanti e Faried firma il 21-16 con cui si va al primo stop.

Secondo quarto che inizia nel segno di Aldridge e Tyree e controsorpasso dei turchi. Risponde Reggio con Grant e Faye e match che continua a giocarsi punto a punto, con le due squadre che non riescono a trovare lo strappo per scappare via. Ci prova Reggio Emilia nella seconda metà del quarto, toccando il massimo vantaggio sul +7, ma controparziale dei turchi di 9-0, chiuso da tre liberi di Vitali e si va al riposo sul 41-40.

Buona partenza di Reggio Emilia nel secondo tempo con Cheatham Jr e Winston e parziale di 10-0 per allungare e nuovo massimo vantaggio per i padroni di casa in doppia cifra. Faticano i turchi a rientrare in partita, ma provano a restare aggrappati, tornando a -7. Torna in doppia cifra la squadra italiana, ma l’elastico continua e l’Aliaga Petkimspor ricuce quasi completamente il gap con l’ennesimo controparziale. Ma nell’ultimo minuto arrivano i canestri di Gombauld, Smith e Faried e Reggio va all’ultimo stop avanti 63-54.

Match tutt’altro che chiuso, però, e i turchi tornano sotto a inizio quarto quarto, ma subito due triple di Reggio Emilia significano nuova doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa. Cinque punti consecutivi di Barford valgono il +15 e Reggio che vede il traguardo più vicino a 5’ dalla sirena. E il Petkimspor non ha la forza di rispondere a questa spallata decisiva e Reggio Emilia si impone 77-70, conquistando così i quarti di finale della Basketball Champions League. Per Reggio ci sono i 15 punti di Jaylen Barford, i 14 di Cassius Winston, con in doppia cifra anche Jamar Smith con 12 e Kwan Cheatham Jr con 10.