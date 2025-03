Basket, la Virtus scappa ma Trieste ribalta tutto e vince. La classifica si fa cortissima

Trieste sorride. Bologna, sponda Virtus, si lecca le ferite. Si chiude, infatti, una settimana davvero da dimenticare per le “V” nere che, dopo i ko di Napoli e di Eurolega contro il Maccabi, cadono ancora. Arriva, infatti, ka sconfitta nella 23a giornata della LBA 2025. La Pallacanestro Trieste stende 85-78 in rimonta la Virtus Bologna e manda in visibilio i 6.000 spettatori presenti.

Dopo un inizio tutto di marca emiliana (22-17 il primo parziale) e un 37-41 all’intervallo, nella ripresa i padroni di casa ribaltano tutto con un parziale complessivo di 48-37. Trieste aumenta il pressing, attacca meglio e cambia marcia. Trieste spinge ma sbaglia, le “V” nere provano a tornare sotto ma Brown e Brooks scavano il solco definitivo.

Grandi protagonisti i tre americani di Trieste. Il rientrante Valentine chiude con 17 punti (e un ottimo 5/9 da 3 punti) ai quali si aggiungono i 18 di Brown ed i 13 di Brooks. Per Uthoff, invece, doppia doppia da 11 punti e 11 rimbalzi. Per la Virtus, invece, non bastano i 20 di Clyburn e, soprattutto, i 25 di Shengelia.

A questo punto la classifica generale si fa davvero clamorosa. La Virtus si ferma a quota 32 punti a braccetto con Trapani, Brescia e Trentino, con +2 su Miano. Trieste, invece, si porta in scia con 28 punti raggiungendo, almeno momentaneamente, Reggio Emilia.