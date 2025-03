Basket, i migliori italiani della 23a giornata di Serie A. Alviti e Della Valle, sforzi vani

La 23a giornata offre diversi spunti e qualche nome meno convenzionale in quota italiani nel campionato di Serie A 2024-2025. Con Trapani che prende la vetta da sola, il quartetto Bologna-Milano-Trento-Brescia a inseguire e una lotta playoff ormai a quattro per tre posti, è il momento di scoprire meglio alcuni fatti accaduti nel corso del fine settimana.

Nonostante una serata da 24 punti e 6 assist con 27 di valutazione, a Davide Alviti non riesce di tirar fuori l’Openjobmetis Varese da una spirale negativa che sembra senza fine. L’ultima vittoria era arrivata contro Treviso nell’ultima del girone d’andata, e contro la Nutribullet al PalaVerde per i biancorossi arriva l’ottava sconfitta consecutiva, dannosissima in termini di lotta salvezza. I segnali buoni, perlomeno, vengono dal classe 1996 di Alatri, che soltanto 5 volte in stagione è stato sotto la doppia cifra e in questo caso, oltretutto, mette insieme la terza performance stagionale per valutazione (27). Per contro, a Treviso la performance vincente porta anche il nome di un Bruno Mascolo sempre con la testa sulla partita: 15 punti, 3 rimbalzi, 5 assist, 16 di valutazione, ma ancor più tanto lavoro oscuro nei momenti più delicati della partita, in cui alla Nutribullet rischia di sfuggire tutto di mano dopo l’affondo del terzo quarto.

Si diceva di Trapani: la testa se la va a prendere nel big match contro Brescia, nel quale però Amedeo Della Valle il suo continua a farlo in ogni caso, con 18 punti che per la verità arrivano in modo particolare. Tira male, l’uomo che si è promesso alla Germani fino al 2027, e così riesce a rendersi utile in altro modo, con un 13/13 dalla lunetta che rimane tra le migliori performance (ma non la migliore: c’è stato anche di meglio) in Serie A. Il suo rendimento sarà fino al termine della regular season uno dei principali motivi d’attenzione di quanto accadrà dalle parti del PalaLeonessa.

Se si tratta di trovare fiducia, nell’ultimo mese questa di certo non manca a Tommaso Baldasso, che ha ripreso un ruolo più centrale all’interno della Bertram Tortona. 15 punti, 3 assist, 6 rimbalzi, 20 di valutazione nella vittoria del Derthona Basket contro Pistoia, un successo che rilancia ulteriormente sia le ambizioni playoff dei bianconeri che una certa spinta su quella che è l’Europa, con la Champions League che mercoledì determinerà dal confronto tra Tortona e Wurzburg se ci sarà uno storico approdo ai quarti di finale.

Uno dei risultati più importanti della settimana arriva al sabato, con la Virtus Segafredo Bologna sconfitta da una Trieste assai volitiva e con Michele Ruzzier in grado di sfiorare la doppia doppia (11 punti e 9 assist, con quest’ultimo dato che tocca per la quinta volta in Serie A). A Sassari, poi, sembra giunto un vento un po’ particolare: nel 93-89 contro Cremona Giovanni Veronesi gioca la seconda miglior partita stagionale per valutazione (15, con 13 punti all’attivo), mentre per Luca Vincini c’è una performance solidissima che non solo è la migliore dell’annata, ma lo conferma come novità in seno al Banco dell’ultimo mese. Infine Lorenzo Uglietti, che pur nella sofferta sconfitta di Reggio Emilia contro Venezia rilancia un pomeriggio da 9-3-4, e almeno 15 di valutazione non lo faceva dallo scorso finale di stagione. E, anche in questo caso, c’è uno sguardo sulla Champions League, con la prospettiva quarti ben viva.