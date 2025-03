Basket, la Virtus torna alla vittoria nel posticipo, Napoli sorprende una confusa Milano

Si conclude la 24esima giornata della regular season della Lega Basket Serie A con i due posticipi di Milano e Bologna. Nella prima partita disputata alle ore 19.45 la Virtus Bologna ha agilmente battuto Reggio Emilia ritornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato. Nel match delle 20.30 la GeVi Napoli Basket ha sconfitto, tra le mura amiche del PalaBarbuto, una confusa Olimpia Milano che resta ancorata al quinto posto della classifica.

Virtus Bologna-Reggio Emilia 69-45

Torna al successo la Virtus Bologna dopo ben cinque sconfitte consecutive in tutte le competizioni; le V Nere hanno sconfitto 69-45 la Reggiana tra le mura amiche della Segafredo Arena. L’inizio di partita è bloccato ed il primo canestro lo realizza Tornik’e Shengelia dopo circa 3 minuti. Il georgiano vuole subito dominare ma Reggio Emilia resiste e con la tripla di Cassius Winston raggiunge Bologna sull’11 pari. Stesso copione nel secondo quarto con Shengelia che arriva presto a quota 10 portando i bianconeri sul +6.

Nel terzo quarto l’equilibro regna sovrano, tanti errori e soprattutto l’infortunio di Winston che cambia la partita. Nei minuti finali la Virtus riesce finalmente ad allungare con le triple di Matt Morgan ed i 2 punti di Daniel Hackett che fissano il 50-38 dopo 30 minuti. L’ultima frazione si apre con un’altra tripla di Morgan, che chiuderà con 14 punti. Le palle perse della Unahotels salgono a 15 e le V nere ne approfittano portandosi sul +18. Gli ultimi minuti servono solo per il parziale finale che recita 69-45 per la Virtus Bologna. Top scorer: 15 punti Kwan Cheatham.

GeVi Napoli-EA7 Emporio Armani Milano 95-87

Dopo Bologna e Scafati, il Napoli Basket sorprende anche l’Olimpia Milano che viene sconfitta al PalaBarbuto con il parziale di 95-87. Inizio di partita equilibrato con molta fisicità e poco ritmo per entrambe le squadre. Il primo allungo è di Napoli con la tripla di Jacob Pullen che porta i campani sul +6. È solo con l’ingresso di Nikola Mirotic che l’Olimpia cambia faccia chiudendo il primo quarto con soli due punti di svantaggio (19-17). Seconda frazione che parte con un parziale di 8-0 per i meneghini a cui Napoli risponde con un contro parziale di 8 punti consecutivi. La tripla di Flaccadori chiude il primo tempo 41-47 per Milano.

Nel terzo quarto l’Olimpia parte forte arrivando al massimo vantaggio di +15. La GeVi ha ancora una volta la forza di rispondere e cerca di accorciare con Leonardo Totè. Gli ultimi dieci minuti si aprono con l’ennesimo parziale dei campani che si riportano addirittura sul -1 grazie alla tripla di Erick Green. Pullen realizza 7 punti consecutivi a 3 minuti dal termine e Milano non riesce più a reagire. Negli ultimi minuti la GeVi allunga e batte Milano 95-87 con ultimo quarto da 31-14. Top Scorer: Jacob Pullen 24 punti.