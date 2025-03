Basket, Brescia espugna Trento in Serie A. Bene anche Venezia, vittorie importanti per Varese e Cremona

La Serie A di basket ha completato le partite della domenica per la ventiquattresima giornata, in attesa delle sfide che attendono domani Virtus Bologna ed Olimpia Milano: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi.

L’Openjobmetis Varese vince contro la Givova Scafati (95-82) in un match chiave per la lotta salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato i padroni di casa hanno aumentato i giri del proprio motore nella ripresa con un terzo quarto da 29-20, con gli ospiti che hanno cercato di reagire nell’ultimo parziale limitando i danni (95-82). Decisivo Hands autore di 42 punti al pari di Matteo Librizzi con 16 punti, mentre per Scafati 14 punti di Zanelli e 12 di Miaschi. Rispetta il fattore campo anche la Vanoli Cremona battendo la Nutribullet Treviso per 94-77. I lombardi impongono il proprio ritmo fin dal primo quarto chiuso sul 29-19, toccando anche il massimo vantaggio a +21 nel terzo quarto (77-56) senza più concedere possibilità ai veneti fini alla sirena finale. Nikolic MVP con 25 punti, insieme a Davis che mette a referto 18 punti – Carolin e Harrison top scorer per Treviso con 15 punti ciascuno. La Germani Brescia espugna Trento prevalendo sulla Dolomiti Energia (75-78) nel big match di giornata. La Leonessa prende un margine di sicurezza nel secondo quarto, con i padroni di casa che trovano la forza di reagire nella ripresa e portarsi ad un solo possesso pieno di svantaggio a pochi minuti dal termine dove però sbaglia alcuni possessi e cede la vetta della classifica a Brescia. Jason Burnell sugli scudi con 20 punti, con Miro Bilan che piazza una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi – 25 punti per Ford e 19 per Ellis tra i trentini.

Successo esterno per la Pallacanestro Trieste sul campo dell’Estra Pistoia per 69-89. Partita subito sui binari giusti per i giuliani con un primo quarto da 17-28, con i toscani che non riescono a contenere l’offensiva ospite scivolando anche a -30 (37-67). Trieste può gestire l’enorme vantaggio accumulato nei parziali precedenti fino al 69-89 finale, con 23 punti di Denzel Valentine – 28 punti di Forrest per i toscani. Nell’ultimo match che chiudeva la domenica di basket in Serie A l’Umana Reyer Venezia piega la resistenza della Bertram Tortona per 94-82 dopo un terzo quarto da 27-23 decisivo per le sorti degli oro-granata. McGruder e Parks piazzano 18 punti, con 22 punti di Kyle Weems per gli ospiti piemontesi.