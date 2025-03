NBA, i risultati della notte (26 marzo): successo per i Pistons di Fontecchio, Towns e HArt trasciano i Knicks. Bene Thunder e Cavaliers

Prosegue la regular season 2024-2025 della NBA, con otto partite andate in scena nella notte dove come sempre non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni americani e non solo: andiamo quindi a riepilogare brevemente risultati e migliori marcatori.

Successo interno dei Detroit Pistons (41-32) sui San Antonio Spurs (31-40) per 122-96 con 27 punti di Marcuss Sasser entrato a partita in corso e 15 di Tobias Harris – 2 punti in quasi 17’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con 26 punti di Devin Vassell e 19 di Stephon Castle tra gli ospiti. Blitz esterno degli Orlando Magic (35-38) contro i Charlotte Hornets (18-54) per 104-111: decisivi Paolo Banchero (32 punti) e Franz Wagner (27 punti), con 20 punti di Anthony Black subentrato dalla panchina – 25 punti e 9 assist per LaMelo Ball tra le fila dei padroni di casa. Rispettano il fattore campo i New York Knicks (45-26) contro i Dallas Mavericks (35-38) col punteggio di 128-113: Karl-Anthony Thowns trascina i compagni con una tripla doppia da 26 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, al pari del compagno Josh Hart (16 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) – 36 punti per Og Anunoby e 21 di Mikal Bridges, con 38 punti di Naji Marshall e 22 di Brandon Williams tra i texani.

Affermazione casalinga dei Miami Heat (31-41) sui Golden State Warriors (41-31) per 112-86 con 27 punti di Bam Adebayo e 20 di Tyler Herro – 17 punti per Alec Burks, con 15 punti di Jonathan Kuminga tra i Warriors orfani di Steph Curry infortunatosi la settimana scorsa. Gli Houston Rockets (47-26) vincono di fronte al proprio pubblico contro gli Atlanta Hawks (35-37) per 121-114 grazie alla doppia doppia di Jalen Green (32 punti e 11 rimbalzi) e ai 21 punti di Fred VanVleet – per gli Hawks 19 punti e 12 assist di Trae Young e 19 punti con 10 assist di Dyson Daniels. I Memphis Grizzlies (44-28) fanno la voce grossa a Salt Lake City battendo gli Utah Jazz (16-57) per 103-140 con 21 punti di Desmond Bane e la doppia doppia di Scotty Pippen Jr. (16 punti e 10 rimbalzi) – 19 punti di Jaren Jackson Jr, con Isaiah Collier top scorer dei Jazz con 21 punti.

Gli Oklahoma City Thunder (60-12) continuano la loro corsa in vetta alla Western Conference vincendo per 105-121 in casa dei Sacramento Kings (35-37) con Shai Gilgeous-Alexander ancora una volta decisivo (32 punti e 8 rimbalzi) al pari di Chet Holmgren (18 punti e 10 rimbalzi) – 15 punti per Alex Caruso, con 28 punti di Keegan Murray e 19 di Zach LaVine tra i californiani. Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Cleveland Cavaliers (58-14) battono a domicilio i Portland Trail Blazers (32-41) col punteggio di 111-122: 21 punti e 12 rimbalzi di Evan Mobley, con Darius Garland che sfiora la doppia doppia con 27 punti e 8 assist – 25 punti di Ty Jerome dalla panchina, con 18 punti e 12 rimbalzi di Donovan Clingan tra le fila dei padroni di casa.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 122-96

Charlotte Hornets-Orlando Magic 104-111

New York Knicks-Dallas Mavericks 128-113

Miami Heat-Golden State Warriors 112-86

Houston Rockets-Atlanta Hawks 121-114

Utah Jazz-Memphis Grizzlies 103-140

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 105-121

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 111-122