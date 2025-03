Basket femminile, le migliori italiane della 19a giornata di A1. Lorela Cubaj decisiva, sugli scudi anche Martina Bestagno e Costanza Verona

Altro weekend da mandare in archivio per la Serie A1 di basket femminile, con la diciannovesima giornata della regular season 2024-2025 dove le italiane si sono messe in luce con prestazioni positive spesso decisive per le proprie squadre: andiamo a scoprire insieme le protagoniste, in attesa del posticipo di mercoledì sera tra Brescia e Campobasso.

6 punti equamente divisi tra Rae Lin D’Alie e Beatrice Del Pero nel successo interno dell’Alama San Martino di Lupari sull’O.ME.P.S. Battipaglia (56-51), con Rosa Cupido ultima ad arrendersi per le campane con 14 punti. Laura Spreafico piazza 12 punti nell’affermazione esterna della Geas Sesto San Giovanni contro l’Alpo Villafranca di Verona (51-62), con 6 punti di Francesca Parmesani tra le fila delle neo-promosse venete.

La Famila Wuber Schio batte nettamente la Betram Derthona Tortona (88-69) grazie a ben quattro giocatrici italiane che chiudono in doppia cifra: Martina Bestagno e Costanza Verona (12 punti), Giorgia Sottana ed Olbis Andre’ (10 punti) – 19 punti di una mai doma Beatrice Attura per le piemontesi, con 11 punti equamente divisi tra Francesca Melchiori ed Elisa Penna. L’Umana Reyer Venezia vince in casa contro l’E-Work Faenza (69-35) grazie anche alla doppia doppia di Lorela Cubaj con 14 punti e 12 rimbalzi, con 7 punti di Matilde Villa – 4 punti di Alice Cappellotto tra le romagnole.