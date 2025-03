Basket femminile: Schio e Venezia vincono ancora in Serie A1, sconfitte Faenza e Derthona

Il pomeriggio della 19esima giornata di Serie A1 femminile si è chiuso con le due partite disputate alle 18. La capolista Schio, ha affrontato e battuto agilmente, tra le mura amiche, la Scrivia Derthona mentre la Reyer Venezia ha vinto contro la E-Work Faenza. Due sfide interessanti nella parte alta di tabellone, che confermano la potenza delle due squadre al vertice del campionato.

UMANA REYER VENEZIA-E-WORK FAENZA

La Reyer parte forte contro Faenza che non riesce mai nel primo quarto a raggiungere la formazione veneziana. Con il canestro di Mariella Santucci, la squadra di casa ottiene il massimo vantaggio sul +9 e allunga nel finale chiudendo 21-8 la prima frazione. Il copione del secondo quarto è lo stesso con Venezia che domina, grazia anche a Lorena Cubaj e chiude i primi 20′ sul punteggio di 35-18.

Il secondo tempo si apre con il tentativo di rimonta di Faenza, guidato da Cornelia Fondren. Ma la Reyer risponde subito con una Awak Kuier dominante in entrambi i lati del campo. Sul finale di quarto, la E-Work non reagisce più e chiude in svantaggio 51-27. Nell’ultimo quarto il copione non cambia e Venezia allunga ancora, battendo Faenza 69-35. Top Scorer: Awak Kuier con 15 punti.

FAMILA WUBER SCHIO-DERTHONA BASKET

L’avvio di partita è equilibrato con Tortona che sembra reggere, almeno inizialmente gli attacchi di Schio. Con la tripla di Amanda Zahui Bazoukou, la Scrivia va addirittura in vantaggio. La Famila Wuber rimonta e con i liberi di Kata Dorka Juhasz chiude in vantaggio il primo quarto 24-18. Nella seconda frazione Schio allunga e grazie ai 9 punti di Kitija Laksa raggiunge il +10. Primo tempo che si conclude 43-31.

Nel terzo quarto il vantaggio della Famila Wuber non cresce, merito di Derthona e soprattutto di Beatrice Attura. Solo sul finale di tempo Schio riesce ad aumentare il suo distacco che diventa di +20. La terza frazione si conclude 68-48. L’ultimo quarto, nonostante una grande prestazione di Attura, non modifica il match che termina con la vittoria di Schio per 88-69. Top Scorer Beatrice Attura con 19 punti.