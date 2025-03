BALZO NELL’ORO! Mattia Furlani campione del mondo indoor nel salto in lungo per un centimetro!

Due settimane fa un centimetro lo aveva privato della medaglia d’oro agli Europei Indoor per mano del bulgaro Bozhidar Saraboyukov, oggi un centimetro di vantaggio nei confronti del giamaicano Wayne Pinnock lo ha consacrato sul grande palcoscenico internazionale: Mattia Furlani si è laureato Campione del Mondo nel salto in lungo, dettando legge nella gara indoor andata in scena al Cube di Nanchino (Cina). Il giovane fuoriclasse laziale ha conquistato la prima medaglia d’oro in un evento internazionale tra i grandi, salendo sul podio per la quinta volta consecutiva ai massimi livelli, a dimostrazione di un talento semplicemente cristallino e che ha davanti a sé un futuro roseo.

Il 20enne era stato secondo nella rassegna iridata in sala dello scorso anno, poi argento agli Europei all’aperto e bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ad Apeldoorn si era dovuto accontentare della piazza d’onore. Il nostro portacolori, che ha cambiato rincorsa e che sta cercando di apprenderla al meglio per poter volare ancora più lontano, ha aperto la gara con un nullo e poi ha piazzato un eccellente balzo da 8.30 metri, subito insidiato da Pinnock (8.28). La prova in terra asiatica prosegue con un nullo per entrambi, poi al quarto assalto il caraibico si avvicina ulteriormente (8.29) e l’azzurro si esprime in 8.28. Segue un altro nullo per i due contendenti, poi l’argento olimpico chiude con 8.20, Mattia Furlani fa festa e chiude una serie di grande solidità con 8.21.

Il primatista mondiale stagionale (8.37 metri a Torun) aveva in precedenza vinto soltanto a livello giovanile: agli Europei Under 18 nel 2022 si era imposto tra alto e lungo, mentre agli Europei Under 20 nel 2023 fu il migliore nel lungo. Per l’allievo di mamma Khadidiatou Seck si tratta della sesta misura in carriera, a otto centimetri dal suo personale (8.38 lo scorso anno agli Europei di Roma) e a sette dalla sua miglior prestazione al coperto (lo scorso 16 febbraio a Torun).

I centimetri vanno e vengono e oggi hanno premiato uno splendido Mattia Furlani, che ha così regalato all’Italia la seconda medaglia d’oro di questi Mondiali Indoor dopo quella conquistata da Andy Diaz venerdì notte nel salto triplo con uno straripante 17.80 (world lead): per la prima volta il Bel Paese torna a casa con due titoli iridati in sala, senza dimenticarsi dell’argento di Zaynab Dosso. Questi risultati sono valsi il quinto posto nel medagliere e la quarta piazza nella classifica a punti. Intanto Mattia Furlani è diventato l’ottavo italiano a laurearsi Campione del Mondo indoor, nel terzo millennio ci erano riusciti Paolo Camossi, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e appunto Andy Diaz.

Non si è consumato l’atteso duello con il greco Miltiadis Tentoglou: il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa, che lo scorso anno aveva battuto il nostro portacolori a Glasgow (per la seconda misura) e a Roma, non è apparso in ottima forma e ha chiuso in quinta piazza (8.14) alle spalle dell’australiano Liam Addock (bronzo, 8.28) e del giapponese Shunsuke Izumiya (8.21).