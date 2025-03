Bagnaia adesso è in crisi. Battuto anche da due piloti non ufficiali. E Marquez sembra imprendibile

Il 5 giugno 2024 la vita sportiva di Francesco Bagnaia è cambiata. Inutile girarci attorno o mettere tra parentesi quel che è successo. Il momento dell’ufficialità di Marc Marquez come suo nuovo compagno di squadra all’interno del team Ducati Factory ha, evidentemente, sancito un “prima” e un “dopo” per il pilota classe 1987.

Quell’annuncio ha dato uno scossone emotivo a “Pecco”. Molti indicavano come suo nuovo compagno di team (al posto di Enea Bastianini) il futuro campione del mondo Jorge Martin. Invece no. I piani alti della scuderia di Borgo Panigale hanno deciso di alzare l’asticella e puntare su un otto volte campione del mondo (6 in MotoGP) come Marc Marquez. Con rischi annessi e connessi.

Per Francesco Bagnaia, sin da quel momento, sono arrivate due consapevolezze: in primo luogo si sarebbe trovato come vicino di box un pilota decisamente scomodo, sia per la indubitabile qualità di guida, sia per un carattere decisamente tosto che tutti ben conoscono. In secondo luogo, e il sospetto che l’amarezza maggiore arrivi proprio da qui, il fatto che non venga considerato come il punto focale del team. Nonostante due titoli conquistati. Uno smacco, senza mezzi termini. Le famose immagini del dopogara di Buriram con Davide Tardozzi e Gigi Dall’Igna sono state quanto mai esemplificative del momento.

L’avvio di questo Mondiale 2025, poi, sta facendo il resto. Mentre il nativo di Cervera (e lo si era capito sin dai test di Sepang) si è innamorato a prima vista della GP25 (giova ricordare che un anno fa aveva tra le mani una GP23) e ha inanellato un vero e proprio percorso netto nelle due prime uscite (due pole position, due Sprint Race, due gare lunghe già in cascina), per “Pecco” le difficoltà sono evidenti.

Il feeling con la sua nuova moto è ancora lontano ed i risultati lo confermano. Per il momento non sono arrivati che tre terzi posti e un quarto oggi a Termas de Rio Hondo. Troppo poco. Il distacco in classifica generale parla già di 31 punti e il fatto che la prossima tappa si disputerà al COTA – Circuit of the Americas (uno dei “fortini” di Marc Marquez) rischia di mettere spalle al muro Bagnaia già a fine marzo…