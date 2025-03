MotoGP, Marc Marquez detta legge nel warm-up in Argentina. Bagnaia 5° studia per la gara

Marc Marquez continua a comportarsi da dominatore nel Mondiale MotoGP: dopo la doppietta firmata in Thailandia e il successo ottenuto ieri nella Sprint Race del GP d’Argentina, il fuoriclasse spagnolo ha dettato legge anche nel warm-up che ha preceduto il Gran Premio, in programma a partire dalle ore 19.00 sul circuito di Termas de Rio Hondo.

Il centauro della Ducati ufficiale ha fermato il cronometro su 1:37.889 nel corso del quarto dei sei giri completati in terra sudamericana, precedendo di un solo millesimo il fratello Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini: l’iberico si presenterà con tutti i favori del pronostico per conquistare la quarta gara consecutiva in questo emozionante avvio di annata agonistica.

I piloti hanno avuto la possibilità di testare le gomme durante i dieci minuti di questa sessione, facendo un punto della situazione in vista del Gran Premio. Francesco Bagnaia ha chiuso al quinto posto con un ritardo di 0.384 dalla vetta, faticando ancora un pochino in curva 6 e in curva 11 ma facendo capire di essere in crescita: non sarà semplice battagliare con i fratelli Marquez, ma l’obiettivo è quello di andare oltre il terzo gradino del podio su cui è salito negli ultimi tre appuntamenti.

Il piemontese in sella alla Ducati ufficiale si è accomodato alle spalle di Fabio Di Giannantonio (terzo a 0.348 con la Ducati VR46, è caduto nel corso del quinto giro ma senza conseguenze) e di Marco Bezzecchi (quarto a 0.352 in sella alla Aprilia), precedendo l’altra Ducati VR46 di Franco Morbidelli (sesto a 0.411) e la Honda di Joan Mir (settimo a 0.439).

Ricordiamo che Fermin Aldeguer (ottavo a 0.458 con la Ducati del Team Gresini) dovrà scontare un long-lap penalty per il contatto avuto ieri con Miguel Oliveira, che oggi non è sceso in pista proprio per le botte rimediate nelle cadute di ieri. Completano la top-10 la KTM di Pedro Acosta (nono a 0.479) e la Yamaha di Fabio Quartararo (decimo a 0.604).