MotoGP, Marc Marquez vince anche il GP d’Argentina. Morbidelli sul podio, Bagnaia anonimo

La famiglia Marquez continua a dettare legge e firma un’altra doppietta, monopolizzando le prime due posizioni anche nel Gran Premio d’Argentina 2025, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo la Thailandia, Marc ha completato nuovamente un weekend perfetto (pole, primo nella Sprint e vittoria) imponendosi sulla pista di Termas de Rio Hondo davanti ad Alex proprio come in qualifica e nella gara breve del sabato.

L’otto volte campione iridato ha raggiunto quota 90 successi in carriera nel Motomondiale, eguagliando Angel Nieto al terzo posto nella graduatoria all-time e ottenendo la 64ma affermazione complessiva nella classe regina. Questa volta Marc ha dovuto alzare l’asticella e prendersi qualche rischio per avere la meglio sul fratello minore, che ha cercato anche di scappare via verso metà gara non riuscendo però a respingere l’attacco ed il forcing finale del pilota factory Ducati.

Alle spalle del tandem spagnolo si è inserito in terza posizione un volto nuovo (rispetto alle precedenti tre manche del 2025), con il romano Franco Morbidelli che ha avuto il merito di battere la GP25 di Francesco Bagnaia tornando sul podio a distanza di quasi quattro dall’ultima volta (Jerez 2021). Quarta piazza negativa per Pecco, in difficoltà sin dai primi giri a conferma delle problematiche evidenziate tra Buriram e Termas de Rio Hondo. La casa di Borgo Panigale ha occupato l’intera top5, anche grazie al quinto posto in rimonta di Fabio Di Giannantonio davanti alla Honda di un comunque convincente Johann Zarco.

In zona punti per i colori azzurri anche Luca Marini, 11° con la Honda, mentre Marco Bezzecchi è caduto in partenza dopo un contatto con la Yamaha di Fabio Quartararo. Con questo risultato, Marc Marquez consolida la sua leadership in classifica generale dopo due tappe con un margine di 16 punti su Alex Marquez, 31 su Bagnaia, 37 su Morbidelli, 49 su Ogura e Zarco, 52 su Di Giannantonio, 55 su Binder e 60 su Bezzecchi.

CLASSIFICA GP ARGENTINA MOTOGP 2025

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’11.100 175.0

2 20 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’12.462 174.9 1.362

3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’15.795 174.7 4.695

4 13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’16.636 174.6 5.536

5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’18.238 174.5 7.138

6 10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’18.587 174.5 7.487

7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’25.394 174.0 14.294

8 8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’25.547 174.0 14.447

9 7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’26.746 173.9 15.646

10 6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 41’26.887 173.9 15.787

11 5 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’27.125 173.9 16.025

12 4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’32.763 173.5 21.663

13 3 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’33.419 173.4 22.319

14 2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’34.586 173.3 23.486

15 1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’36.248 173.2 25.148

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’38.014 173.1 26.914

17 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’38.761 173.1 27.661

18 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’51.279 172.2 40.179

19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’52.793 172.1 41.693

Non completa il primo giro

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA