ATP Montecarlo, le teste di serie nel Principato: Lorenzo Musetti è l’unico azzurro

Archiviata l’esperienza del Sunshine Double, il circuito internazionale del tennis entra nella stagione sulla terra rossa. Il mattone tritato sarà l’elemento che farà compagnia agli atleti con racchetta e pallina e il primo grande evento in calendario è il tradizionale Masters1000 di Montecarlo, che terrà banco dal 6 al 13 aprile sul red carpet del Principato.

Grandi attese per Carlos Alcaraz che, per un motivo o per l’altro, non ha mai raccolto nulla in questo evento. Ambizioni anche per Alexander Zverev che vorrà tenere in vita le ambizioni di n.1 del mondo prima del rientro di Jannik Sinner. Il pusterese sarà, indubbiamente, tra i grandi assenti del evento monegasco, ricordando la squalifica per la vicenda “Clostebol” fino alle 23.59 del 4 maggio. Mancherà all’appello anche l’americano Tommy Paul, tra i tennisti di vertice, che ha deciso di prendere parte al torneo di Houston, di scena questa settimana.

Un torneo che contempla un tabellone da 56 giocatori, il che significa che solo le prime otto teste di serie avranno un bye al primo turno. Quindi, per aggiudicarsi il titolo, se si è tra i primi otto, sarà necessario vincere cinque partite, mentre se non si è in quel club d’élite bisogna aggiudicarsene sei. Osservando l’ordine delle 16 teste di serie, bisognerà prestare particolare attenzione a un giocatore come Stefanos Tsitsipas, che nel Principato ha vinto in tre circostanze e potrebbe rappresentare un ostacolo insidioso per tanti.

Solo Lorenzo Musetti, dunque, sarà parte della top-16 di questo tabellone. Il carrarino è n.14 del seeding e negli ottavi di finale rischia di incrociare una delle prime quattro teste di serie, ovvero Zverev, Alcaraz, Fritz e Djokovic. Il toscano si augura di non dover nuovamente affrontare il serbo, visto quanto accaduto a Miami, anche se sulla terra il rendimento è diverso, ricordando quanto accaduto nel 2023 e l’unica vittoria di Lorenzo contro Nole.

ORDINE TESTE DI SERIE ATP MONTECARLO 2025

1. Alexander Zverev

2. Carlos Alcaraz

3. Taylor Fritz

4. Novak Djokovic

5. Casper Ruud

6. Jack Draper

7. Stefanos Tsitsipas

8. Andrey Rublev

9. Alex de Miñaur

10. Daniil Medvedev

11. Holger Rune

12. Ben Shelton

13. Arthur Fils

14. Lorenzo Musetti

15. Grigor Dimitrov

16. Felix Auger-Aliassime