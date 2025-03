Monaco duro con Musetti: “Ripassata epocale contro il vero Djokovic. Ridimensionato sul cemento”

Va in archivio con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta il martedì di Miami per il tennis italiano, che può festeggiare la qualificazione in semifinale di una brillante Jasmine Paolini e ai quarti di un convincente Matteo Berrettini. Peccato per la brutta sconfitta agli ottavi di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento giornaliero di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

Monaco ha commentato così il duplice 6-2 rifilato a Musetti da Djokovic: “È stata una ripassata epocale. Completamente disarmato contro una versione di Djokovic che forse nessuno si sarebbe aspettato così brillante. Era super carico, forse anche per le presenze illustri nel suo box ed in tribuna. Era motivato e concentrato. Abbiamo rivisto uno sprazzo del vero Djokovic, contro un Musetti che è partito molto bene e poi, una volta tornati in parità, non ha avuto più le armi per poterlo mettere in difficoltà. Musetti è stato in campo al meglio possibile, ha fatto il professionista. Ci ha provato, ma non aveva le armi“.

“Il problema è che l’altro ha giocato ad un livello non accessibile per lui. Quando poi hai delle caratteristiche diverse da un Berrettini, non potendo rifugiarti nel servizio e quindi ad alcuni punti facili, devi sempre guadagnarti la pagnotta. A un certo punto è stato scoraggiante, perché aveva di fronte il vero Djokovic e si è vista una differenza abissale, che c’è sul cemento quando il serbo è vicino al meglio. Musetti non era neanche in una giornata negativa, semplicemente ha preso una grandissima batosta che sul cemento lo ridimensiona. Poi cambieranno gli scenari e vedremo, ma sinceramente è una bella botta“, dichiara la voce tecnica di Eurosport.

“Quando prendi una sequenza di nove game consecutivi non c’è nulla da dire, stiamo parlando di due livelli completamente diversi. Molto per merito di Djokovic, io non ho visto una controprestazione di Musetti. Lo verificheremo nei prossimi turni, comunque è un Djokovic rigenerato e dimostra ancora una volta che darlo per morto è molto pericoloso, anche se non è che una partita possa cancellare tutto. La tendenza è quella lì, l’età è quella lì. Ovviamente stiamo parlando di un campione che va verso la fine della sua carriera, ma se questo è il livello tutti devono fare i conti con lui“, prosegue Monaco.

Sulla vittoria di Berrettini contro Alex de Minaur: “Berrettini ha giocato una partita eccezionale, ad un livello spaziale per un set ed un pezzo, che poi grazie solo alla resistenza di un giocatore fantastico come De Minaur non è finita 6-3 6-2. Sul 6-3 2-0 0-30, l’australiano gioca un dritto vincente in allungo lungolinea tipo ping-pong che avrebbe portato probabilmente avanti di due break Matteo. Da lì è iniziato un altro match, molto più combattuto, che Berrettini poteva comunque chiudere prima ma che poteva anche complicarsi. Matteo ha giocato con un cuore, con un’attenzione e con un coraggio che mi hanno commosso. Mi ha impressionato il livello del primo set ed un pezzo, e mi ha commosso come ha tenuto il campo nel finale quando si è ritrovato quasi al terzo dopo averla quasi vinta. A livello di energie nervose penso che De Minaur il giorno prima abbia speso tanto, però non è che sia mancato sotto il punto di vista tennistico, fisico e nervoso. Come è giusto dire che Musetti ha preso una ridimensionata paurosa, bisogna celebrare una grandissima vittoria di Berrettini ed una grandissima prestazione di Jasmine Paolini“.