Novak Djokovic analizza la sua partita contro Musetti: “Ho servito bene, è stata una grande partita”

Novak Djokovic non ha preso parte alla consueta conferenza stampa, tuttavia come riportato da Tennis Majors, ha rilasciato le proprie impressioni a caldo dopo la netta affermazione negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami contro Lorenzo Musetti. Sullo score di 6-2 6-2, l’affermazione di Nole è stata chiara e indiscutibile, al cospetto di un Musetti troppo falloso e soprattutto poco deciso nei punti veramente importanti della partita. La rincorsa verso il 100° titolo ATP dell’asso nativo di Belgrado prosegue.

“Lorenzo ha iniziato molto bene la partita, io invece no. Sapevo che se gli avessi dato tempo, avrebbe messo in mostra il suo miglior tennis, essendo molto talentuoso. È stato complicato, soprattutto nei primi sette/otto giochi. Successivamente sono riuscito a trovare un modo per andare avanti nello score e il servizio mi ha aiutato molto. Avere un ottimo rendimento con questo fondamentale ti semplifica notevolmente la vita. Nel complesso, è stata una grande partita“, ha spiegato Djokovic.

Una partita in cui si sono notati all’angolo di Nole due vecchie conoscenze del serbo, ovvero l’argentino Juan Martin Del Potro e Serena Williams: “Questo luogo è pieno di star. È stato fantastico vedere Delpo, un vecchio amico e rivale. Sono così felice che sia qui e di avere il suo supporto al mio angolo. Era la prima volta ed è stato fantastico. Voglio davvero ringraziarlo per essere qui. E Serena è stata una sorpresa. Quando ho fatto un passante, mi sono rivolto a lei per chiederle cosa ne pensasse e lei mi ha risposto che non fosse così male. Se lei può dire questo, deve essere stato incredibile per chiunque altro“, ci ha scherzato su Djokovic in campo, poco dopo il termine della partita.

Il suo prossimo avversario sarà l’americano Sebastian Korda, numero 25 del mondo, che il serbo ha battuto l’unica volta che si sono affrontati ad Adelaide nel 2023. Vedremo se lo statunitense saprà trovare la giusta ispirazione per battere il balcanico.