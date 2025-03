ATP Marrakech 2025: bene Carballes Baena e Dellien, esce Fognini

Va in archivio il primo giorno di incontri di tabellone principale all’ATP 250 di Marrakech, nel quale ha debuttato senza successo Fabio Fognini, sconfitto dal belga Raphael Collignon con un doppio 6-3 che conferma lo stato non positivo del ligure. Si riducono dunque a tre gli italiani in gara in terra marocchina.

Nell’altro incontro di parte bassa disputato oggi, il numero 5 del tabellone, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, fa più fatica del previsto contro il marocchino, wild card, Taha Baadi, appena oltre il numero 700 del ranking ATP. Costretto al tie-break dopo aver servito per il set, l’iberico non ha però problemi e poi chiude per 7-6(3) 6-3.

Nella parte alta, invece, lotta furiosa tra l’australiano Aleksandar Vukic e il boliviano Hugo Dellien, che si conclude dopo oltre due ore e mezza, nella sera di Marrakech. A spuntarla è il sudamericano con il punteggio di 7-5 4-6 7-5.

Nella giornata di domani ci sarà il debutto di Mattia Bellucci, opposto al russo Pavel Kotov; per Luciano Darderi si attenderà mercoledì perché a Napoli domenica ha giocato due match in un giorno, per Lorenzo Sonego invece si dovrà aspettare giovedì perché il ceco Vit Kopriva (stesso motivo di Darderi) e il croato Borna Gojo giocheranno anche loro di mercoledì.

Questi, invece, i risultati dell’ultimo turno delle qualificazioni, che si è parimenti disputato in giornata:

Majchrzak (POL) [1]-Nagal (IND) [5] 7-5 6-1

Coria (ARG) [2]-Hemery (FRA) 6-4 6-2

J. M. Cerundolo (ARG) [3]-Droguet (FRA) 6-2 3-6 6-1

Herbert (FRA) [7]-Mayot (FRA) [4] 6-1 6-4