ATP Indian Wells, definito il tabellone principale: nove azzurri al via, con le vittorie di Zeppieri e Gigante

Saranno nove gli azzurri al via del tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, a partire da oggi, il gruppo tricolore dovrà fare a meno del riferimento principale, Jannik Sinner, che come è noto dovrà rimanere lontano dai campi del circuito internazionale fino alle 23.59 del 4 maggio. L’accordo con la WADA per la vicenda “Clostebol” ha portato a una sospensione di tre mesi e quindi l’azzurro non potrà disputare una serie di tornei importanti.

A tenere alto il vessillo italico saranno quindi Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e, dopo i risultati delle qualificazioni, Matteo Gigante e Giulio Zeppieri.

Musetti, in qualità di testa di serie n.15 farà il proprio esordio dal secondo turno e affronterà il vincente della sfida tra l’americano Reilly Opelka e il russo Roman Safiullin. Stesso discorso per Berrettini, n.28 del seeding, che attende chi la spunterà tra l’australiano Chris O’Connell e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Nel primo round, invece, giocheranno Sonego contro il belga David Goffin, Arnaldi opposto all’americano Aleksandar Kovacevic, Cobolli contro il qualificato americano Colton Smith, Darderi contro il francese Hugo Gaston, Nardi contro il britannico Cameron Norrie, Gigante contro l’argentino Sebastian Baez e Zeppieri contro Adam Walton, proveniente anch’egli dalle qualificazioni.

Di seguito il tabellone completo:

TABELLONE COMPLETO ATP INDIAN WELLS 2025

PARTE ALTA

(1) Alexander Zverev GER vs Bye

Miomir Kecmanovic SRB vs Tallon Griekspoor NED

Fabian Marozsan HUN vs Pedro Martinez ESP

Bye vs (29) Giovanni Mpetshi Perricard FRA

(19) Tomas Machac CZE vs Bye

Alexander Bublik KAZ vs (Q) Yosuke Watanuki JPN

Roberto Bautista Agut ESP vs (Q) Damir Dzumhur BIH

Bye vs (16) Frances Tiafoe USA

(12) Holger Rune DEN vs Bye

Corentin Moutet FRA vs Jordan Thompson AUS

Jaume Munar ESP vs Kei Nishikori JPN

Bye vs (18) Ugo Humbert FRA

(28) Matteo Berrettini ITA vs Bye

Roberto Carballes Baena ESP vs Christopher O’Connell AUS

Thiago Seyboth Wild BRA vs Alexandre Muller FRA

Bye vs (8) Stefanos Tsitsipas GRE

(4) Casper Ruud NOR vs Bye

Marcos Giron USA vs (Q) Nikoloz Basilashvili GEO

Zizou Bergs BEL vs (Q) Ethan Quinn USA

Bye vs (26) Alexei Popyrin AUS

(20) Arthur Fils FRA vs Bye

Zhizhen Zhang CHN vs (Q) Kamil Majchrzak POL

Roman Safiullin RUS vs (WC) Reilly Opelka USA

Bye vs (15) Lorenzo Musetti ITA

(10) Tommy Paul USA vs Bye

(WC) Tristan Boyer USA vs Aleksandar Vukic AUS

Cameron Norrie GBR vs Luca Nardi ITA

Bye vs (23) Jiri Lehecka CZE

(31) Alex Michelsen USA vs Bye

(Q) Colton Smith USA vs Flavio Cobolli ITA

Yunchaokete Bu CHN vs (WC) Nishesh Basavareddy USA

Bye vs (5) Daniil Medvedev RUS

PARTE BASSA

(7) Andrey Rublev RUS vs Bye

Matteo Arnaldi ITA vs Aleksandar Kovacevic USA

Alexander Shevchenko KAZ vs Rinky Hijikata AUS

Bye vs (32) Brandon Nakashima USA

(22) Karen Khachanov RUS vs Bye

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Jakub Mensik CZE

Mariano Navone ARG vs Learner Tien USA

Bye vs (11) Ben Shelton USA

(13) Jack Draper GBR vs Bye

Jacob Fearnley GBR vs (WC) Joao Fonseca BRA

Benjamin Bonzi FRA vs (PR) Jenson Brooksby USA

Bye vs (17) Felix Auger-Aliassime CAN

(30) Alejandro Tabilo CHI vs Bye

(Q) Li Tu AUS vs Dusan Lajovic SRB

(Q) Matteo Gigante ITA vs Sebastian Baez ARG

Bye vs (3) Taylor Fritz USA

(6) Novak Djokovic SRB vs Bye

(LL) Botic van de Zandschulp NED vs (PR) Nick Kyrgios AUS

(WC) Mackenzie McDonald USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Bye vs (25) Francisco Cerundolo ARG

(21) Hubert Hurkacz POL vs Bye

Luciano Darderi ITA vs (Q) Hugo Gaston FRA

David Goffin BEL vs Lorenzo Sonego ITA

Bye vs (9) Alex de Minaur AUS

(14) Grigor Dimitrov BUL vs Bye

Arthur Rinderknech FRA vs Nuno Borges POR

Jan-Lennard Struff GER vs Gael Monfils FRA

Bye vs (24) Sebastian Korda USA

(27) Denis Shapovalov CAN vs Bye

(Q) Giulio Zeppieri ITA vs (Q) Adam Walton AUS

Quentin Halys FRA vs (Q) Pablo Carreno Busta ESP

Bye vs (2) Carlos Alcaraz ESP