Giulio Zeppieri rinasce ad Indian Wells e si qualifica per il tabellone principale

Giulio Zeppieri dimentica l’infortunio al polso e si regala il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells. Una bella e convincente vittoria contro il kazako Mikhail Kukushkin quella del tennista romano, rimasto lontano dai campi per otto mesi e sprofondato quasi fuori dai primi 400 della classifica mondiale. Zeppieri si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e quarantatré minuti di gioco, rilanciando così la sua carriera.

L’allievo di Max Sartori ha concluso il suo match con tredici ace e soprattutto è stato dominante con la prima di servizio, visto che ha vinto il 91% dei punti con questo colpo. L’azzurro ha salvato sei delle sette palle break concesse, soffrendo, però, con la seconda (38% di punti vinti).

Zeppieri non sfrutta una palla break nel secondo game, mentre in quello successivo è il romano a salvare due occasioni. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio, anche se nell’undicesimo game Zeppieri si salva clamorosamente dallo 0-40, annullando ben quattro palle break consecutive. Si arriva al tie-break, che viene vinto lottando dall’azzurro per 8-6.

Tra il terzo ed il quinto game del secondo set ci sono tre break consecutivi. Zeppieri strappa il servizio a Kukushkin, poi subisce l’immediato controbreak, ma ritrova nuovamente il break di vantaggio. Nel settimo gioco, però, l’attuale numero 394 del mondo, toglie ancora la battuta al kazako, andando a chiudere sul 6-2 il secondo set e qualificandosi per il tabellone principale.