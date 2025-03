ATP Indian Wells 2025, Zeppieri travolge Tseng ed è ad un passo dal main draw

Giulio Zeppieri lancia un segnale importante e batte agevolmente il taiwanese Chun-Hsin Tseng, raggiungendo l’ultimo atto delle qualificazioni per il Masters 1000 di Indian Wells 2025. Il romano, reduce da un lungo stop dopo l’operazione al polso della scorsa estate, aveva cominciato la stagione uscendo subito di scena nel tabellone cadetto degli Australian Open e facendo semifinale al Challenger di Coblenza.

L’azzurro, sprofondato nel frattempo fuori dai primi 300 al mondo dopo aver sfiorato l’ingresso in top100 (ha un best ranking di n.110), è entrato nelle qualificazioni del prestigioso torneo tramite ranking protetto e si trova adesso ad una sola partita dal pass per il main draw. Al turno decisivo se la vedrà con il vincente del match tra il veterano kazako Mikhail Kukushkin ed il giovane francese Theo Papamalamis.

Zeppieri, che non giocava una partita del circuito maggiore (escludendo i Major) dal 9 maggio 2024, ha travolto Tseng imponendosi con il punteggio di 6-2 6-1 in 62 minuti di gioco. Il 23enne mancino, dal 2-2 del primo set, ha infilato un parziale di dieci game a uno non lasciando scampo al coetaneo asiatico (n.100 del ranking ATP) e ottenendo una vittoria preziosa per accrescere la sua fiducia in vista dei prossimi impegni.

L’allievo di Max Sartori è pronto ad affrontare una risalita che si preannuncia lunga e impegnativa, ma se il fisico dovesse sorreggerlo allora il potenziale dovrebbe essere sufficiente per mettere nel mirino la tanto agognata top100 mondiale.