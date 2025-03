Atletica, Eloisa Coiro infila la spagnola Garcia e vola in finale agli Europei Indoor

Andy Diaz ha scaldato gli italiani alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), dove si stanno disputando gli Europei Indoor di atletica. La medaglia d’oro conquistata dal fuoriclasse di origini cubane nel salto triplo ha acceso gli azzurri in gara nella serata di questa rassegna continentale al coperto, a cominciare da Eloisa Coiro che si è qualificata con caparbietà alla finale degli 800 metri.

L’azzurra ha risposto prontamente al ritmo imposto nei primi due giri (passaggi in 30.50 e 1:01.70), ha retto all’accelerazione che ha portato al terzo transito sul traguardo (1:32.70) e poi ha tirato fuori tutte le energie per superare all’esterno la spagnola Daniela Garcia, meritandosi così la terza piazza nella sua semifinale con il crono di 2:02.02 e l’accesso all’atto conclusivo di domani pomeriggio.

La 24enne ha concluso alle spalle della svizzera Audrey Werro (2:01.76) e della francese Clara Liberman (2:01.79), lasciandosi alle spalle la già citata Garcia (2:02.16): domenica 9 marzo la vedremo ancora in pista per continuare a sognare in grande. Dall’altra semifinale sono state promosse la polacca Anna Wielgosz (2:03.29), la slovena Anita Horvat (2:03.48) e la svizzera Rachel Pellaud (2:03.53).

La romana allenata da Emilio De Bonis, semifinalista ai Mondiali Indoor nel 2024 e settima agli Europei Indoor nel 2023, è la seconda italiana di sempre su questa distanza in sala con il crono di 1:59.76 siglato lo scorso anno durante la rassegna iridata. In stagione si era espressa in 2:01.64 a Torun in occasione di una tappa del World Indoor Tour.