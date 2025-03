Atletica, Alice Mangione avanza in semifinale sui 400 agli Europei Indoor

Bilancio tutto sommato positivo in chiave azzurra per Alice Mangione e Alessandra Bonora al termine delle batterie dei 400 metri donne in occasione della sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei Indoor di atletica 2025, in corso di svolgimento all’arena Omnisport di Apeldoorn (Paesi Bassi) fino a domenica 9 marzo.

Mangione è arrivata terza al traguardo nella prima delle cinque batterie con il tempo di 52.20 (a 45 centesimi dal suo primato nazionale al coperto realizzato un mese fa a Karlsruhe), salendo poi in seconda piazza grazie alla squalifica della quotata britannica Amber Anning (aveva dominato la batteria correndo in 51.01) per invasione della corsia interna.

La 28enne siciliana è stata così promossa automaticamente alle semifinali, senza dover attendere l’esito delle batterie successive per un eventuale ripescaggio (che non sarebbe arrivato, alla luce del quadro finale dei tempi). La seconda azzurra in gara, Alessandra Bonora, si è superata sfiorando una clamorosa qualificazione al turno successivo grazie alla sua miglior prestazione di sempre sui 400 indoor.

La 24enne bresciana, già capace in stagione di abbassare il suo primato da 53.18 a 52.67, si è migliorata ulteriormente ad Apeldoorn correndo in 52.40 al termine di una gara coraggiosa che l’ha vista perdere la piazza d’onore (che valeva il pass per le semifinali di stasera) quasi al fotofinish in favore della forte padrona di casa olandese Cathelijn Peters (52.38).