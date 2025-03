Atletica, Alice Mangione inventa un doppio sorpasso da urlo e vola in finale agli Europei Indoor!

Una fantastica Alice Mangione si è qualificata alla finale dei 400 metri agli Europei Indoor, mostrando grandissima caratura agonistica, un piglio enorme e una caparbietà infinita. La siciliana si trovava in quinta posizione all’ingresso nel rettilineo conclusivo alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), ma poi con un meraviglioso sprint tutto all’interno è riuscita a superare di forza la spagnola Eva Santidrian e la ceca Lada Vondrova (ree di avere lasciato troppo spazio alla corda), meritandosi così il terzo posto nella seconda semifinale e l’accesso all’atto conclusivo, riservato alle prime tre classificate.

Alice Mangione era riuscita a superare la batteria del mattino grazie alla squalifica della britannica Amber Anning per invasione di corsia, poi in serata ha dato il massimo, mettendo in evidenza una grande maturità sportiva. Transitata a metà gara in 24.71, la 28enne ha interpretato benissimo il secondo giro dal punto di vista tattico e ha raggiunto l’obiettivo tanto sperato in questa rassegna continentale al coperto. La nostra portacolori ha chiuso con il tempo di 52.67, alle spalle della scatenata olandese Lieke Klaver (51.15 per la grande favorita della vigilia, sostenuta sugli spalti da Femke Bol) e della polacca Justyna Swiety-Ersetic (52.41).

L’azzurra tornerà in gara domani sera per disputare l’atto conclusivo a cui si sono qualificate anche la spagnola Paula Sevilla (51.23 nella prima semifinale), la norvegese Henriette Jaeger (51.27) e la ceca Lurdes Gloria Manuel (51.41). Il risultato di prestigio arriva in chiusura di un inverno in cui Alice Mangione è riuscita a siglare il record italiano della specialità in sala: 51.75 lo scorso 7 febbraio a Karlsruhe (Germania), migliorando dopo 29 anni il primato di 52.17 che Virna De Angeli stabilì il 10 marzo 1996 a Stoccolma.