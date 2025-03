Atletica, Furlani e Simonelli a caccia del podio nella seconda giornata dell’Euroindoor! Debuttano Iapichino e Mangione

Seconda giornata degli Europei Indoor ad Apeldoorn e Italia a caccia di medaglie con alcuni pezzi da novanta, fra cui Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli e Mattia Furlani nel lungo. Entrano in scena altri azzurri che puntano in alto come Larissa Iapichino nel lungo, Catalin Tecuceanu negli 800, Alice Mangione nei 400 e Luca Sito sempre nei 400. La sessione mattutina scatterà alle 9.30, quella serale alle 18.50.

In mattinata iniziano le prove dell’Eptathlon con i 60, il lungo e il peso. Il protagonista più atteso è il norvegese Sander Skotheim, fresco detentore del record europeo con 6484 punti ottenuti a Tallinn un mese fa. Argento agli ultimi Europei e Mondiali indoor, oltre che a Roma 2024, punta ora al primo grande successo internazionale dopo la delusione olimpica di Parigi, dove tre nulli nell’asta lo hanno estromesso dalla gara. Il suo principale avversario sarà lo svizzero Simon Ehammer, campione mondiale indoor. Senza Karel Tilga, forfait dell’ultimo minuto, spiccano tra gli iscritti gli estoni Johannes Erm e Risto Lillemets, insieme al tedesco Till Steinforth.

Alle 10.15 le batterie degli 800 femminili. Sulla carta, è una delle gare più imprevedibili del programma. Con Keely Hodgkinson fuori per infortunio e l’assenza della leader stagionale Jemma Reekie, l’elvetica Audrey Werro vanta il miglior accredito 2025, pur sopra i due minuti. L’unica atleta iscritta con un personale indoor sotto i 2 minuti è l’azzurra Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), unica italiana in gara dopo il forfait di Elena Bellò. Tra le possibili protagoniste figurano le polacche Angelika Sarna e Anna Wielgosz, la tedesca Majtie Kolberg, la slovacca Gabriela Gajanova e la lituana Gabija Galvydyte. Il Regno Unito schiera Boffey e Wallace.

Alle 11.00 il via delle qualificazioni dell’alto donne. La più attesa è senza dubbio Yaroslava Mahuchikh. L’ucraina, primatista del mondo con 2,10 nella scorsa estate, vanta una bacheca impressionante: due ori europei indoor e altrettanti all’aperto, un oro e un argento mondiale indoor, oltre al titolo olimpico di Parigi 2024. Capolista stagionale con 2,01, è la grande favorita della gara di salto in alto. Per il podio, la sfida è tra la serba Angelina Topic, la britannica Morgan Lake, la tedesca Christina Honsel e l’altra ucraina Kateryna Tabashnyk, bronzo a Istanbul. In gara anche l’argento 2023, l’olandese Britt Weerman, in ripresa dopo un infortunio. Italia presente con Idea Pieroni (Carabinieri), al debutto in maglia azzurra assoluta.

A seguire le batterie degli 800 maschili. La Spagna schiera un trio d’eccezione: l’oro europeo Álvaro de Arriba, l’oro mondiale Mariano García e il neo-primatista nazionale Josué Canales. La sfida si arricchisce con il belga Eliott Crestan, bronzo europeo e mondiale, e il primatista italiano Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro). Attenzione anche all’irlandese Mark English (due volte a podio) e allo svedese Andreas Kramer, argento mondiale, seppur senza gare nel 2024. La Francia punta su Yanis Meziane, mentre l’Olanda su Samuel Chapple. Gara dal profilo tattico, con il record dei campionati di Tom McKean (1:46.22, 1990) ancora imbattuto. Italia con Giovanni Lazzaro (Aeronautica), all’esordio, mentre Simone Barontini (Fiamme Azzurre) rinuncia.

C’è Larissa Iapichino fra le grandi protagoniste del salto in lungo donne. La qualificazione è in programma dalle 11.42. La regina del lungo, Malaika Mihambo, ha vinto tutto, ma le manca un titolo europeo o mondiale indoor. Insegue l’oro dopo l’argento di Torun, lo stesso risultato ottenuto da Larissa Iapichino (Fiamme Oro) nell’ultima edizione a Istanbul. Proprio la tedesca e l’azzurra guidano il ranking stagionale con 7,07 e 6,86 metri. Assenti la campionessa uscente Jazmin Sawyers, il bronzo Ivana Vuleta-Spanovic e Maryna Bekh-Romanchuk, il titolo avrà una nuova vincitrice. Tra le principali avversarie, la svizzera Annik Kälin, in grande forma, la tedesca Mikaelle Assani, coetanea di Larissa, e la spagnola Fátima Diame, sorpresa sul podio iridato 2023. Iscritta anche la rumena Alina Rotaru-Kottmann, bronzo mondiale a Budapest, sebbene ancora senza misure stagionali. Alle 11.55 le batterie dei 400 femminili. La primatista del mondo Femke Bol ha scelto di concentrarsi esclusivamente sulle staffette 4×400, sia femminile che mista. A difendere i colori orange nei 400 metri individuali sarà però una degna erede: Lieke Klaver, argento europeo e mondiale indoor, oltre che bronzo a Roma 2024. La lunga falcata dell’olandese dovrà misurarsi con la norvegese Henriette Jaeger, leader stagionale europea con 50.44, e con la britannica Amber Anning, doppio bronzo olimpico con le staffette. Tra le outsider figurano la giovanissima Lurdes Gloria Manuel (Repubblica Ceca), l’irlandese Sharlene Mawdsley e la primatista italiana Alice Mangione (Esercito), iscritta con Alessandra Bonora (Fiamme Gialle).

Alle 11.45 è il momento delle batterie dei 400 maschili. Tra i protagonisti spicca lo spagnolo Oscar Husillos, oro a Torun, reduce da un’ottima prestazione a Madrid, dove ha battuto il connazionale Iñaki Canal, il miglior spagnolo della stagione. Il più veloce dell’inverno è stato però l’ungherese Attila Molnar, capace di correre in 45.08, terzo europeo di sempre, a soli tre centesimi dal record di Schönlebe e Warholm. Tra gli avversari, l’olandese Liemarvin Bonevacia, esperto con quattro bronzi europei. Italia con Luca Sito (Fiamme Gialle), primatista under 23 e finalista europeo 2024. Completano il quadro l’inglese Alex Haydock-Wilson, il polacco Maksymilian Szwed, il ceco Matej Krsek e il talento norvegese Håvard Bentdal Ingvaldsen. In chiusura della sessione mattutina ci sono le semifinali dei 60 ostacoli maschili e femminili.

In apertura della sessione pomeridiana c’è la finale del salto triplo donne. Specialità in difficoltà durante l’inverno europeo, con misure lontane dai vertici mondiali. La miglior prestazione stagionale porta la firma della spagnola Ana Peleteiro-Compaoré, campionessa d’Europa a Roma 2024 e già oro continentale indoor nel 2019, che ha raggiunto i 14,33 ai campionati nazionali di Madrid. Tra le iscritte figura la turca Tugba Danismaz, campionessa in carica, mentre il parterre delle partecipanti comprende la slovena Neja Filipic, la finlandese Senni Salminen, le rumene Andreea Ion e Georgiana Talos, la lituana Dovile Kilty e il bronzo di Roma 2024, la francese Ilionis Guillaume. A seguire la qualificazione dell’asta maschile. Con l’assenza della superstar Armand Duplantis (primatista dei campionati con 6,05), i riflettori si spostano sull’ultimo atleta entrato nel club dei sei metri, il greco Emmanouil Karalis. Il bronzo olimpico e argento europeo a Istanbul e Roma 2024, nonché bronzo mondiale indoor a Glasgow, ha superato prima 6,01 e poi 6,02 in pochi giorni, candidandosi al ruolo di favorito. Per il podio, fari puntati sui francesi Thibaut Collet e Baptiste Thiery, sul leggendario Renaud Lavillenie, tornato oltre 5,90 con il record mondiale master, sul turco Ersu Sasma, sul campione in carica Sondre Guttormsen e sull’olandese Menno Vloon. Dopo le semifinali dei 400 maschili e femminili, alle 20.34 la finale del lungo con Mattia Furlani, a seguire le finali dei 1500 maschili e femminili e le finali dei 60 ostacoli maschili e femminili.