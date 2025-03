Lorenzo Musetti strapazzato da un rinato Novak Djokovic: disco rosso agli ottavi a Miami

Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del Masters1000 di Miami. Il toscano (n.15 del ranking) è stato battuto dal serbo Novak Djokovic (n.5 del mondo) per 6-2 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un dura lezione impartita dal 24-volte vincitore Slam, che ha sciorinato la miglior prestazione del 2025, al cospetto di un Musetti non in grado di trovare delle soluzioni dopo l’illusorio break iniziale della prima frazione. E’ quindi Djokovic a proseguire nel percorso, dovendo affrontare l’americano Sebastian Korda.

Nel primo set Lorenzo comincia bene, trovando in apertura il vantaggio sul servizio di Nole, un po’ falloso nella gestione dello scambio. Musetti conferma il tutto alla battuta nel secondo game, ma poi la luce si spegne. Sì, perché il serbo inizia a tessere la sua tela, togliendo il tempo all’azzurro che, quindici dopo quindici, perde sempre più campo. La bilancia pende chiaramente dalla parte del nativo di Belgrado, che inanella un parziale 6 giochi a 0 per chiudere il parziale 6-2.

Nel secondo set la musica non cambia e la gestione della battuta per Musetti è decisamente complicata. Il secondo game è già quello del break per Djokovic, che rischia di bissare nel quarto. Non ci son soluzioni ai problemi nel tennis di Musetti, che perde il turno al servizio dell’ottavo game e saluta la Florida sul 6-2.

Leggendo le statistiche, a pesare chiaramente sono i punti ottenuti al servizio: 51% con la prima e 35% con la seconda rispetto al 75%-57% di Nole.