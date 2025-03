Andrea Vendrame vince alla Tirreno-Adriatico: “Mi chiamano Joker e oggi è uscito il jolly”

Andrea Vendrame ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2025, imponendosi sul traguardo di Colfiorito al termine di una giornata sotto la pioggia e con il GPM del Valico di Colfiorito che ha complicato il finale. Il 30enne veneto è stato bravo nella volata a ranghi ristretti, uscendo di forza nel finale e riuscendo a battere in maniera perentoria il britannico Thomas Pidcock e il francese Gregoir Romain.

Si tratta del sesto successo da professionista per il portacolori della Decathlon AG2R La Mondiale, che in carriera vanta due affermazioni al Giro d’Italia (nel 2021 e nel 2024) e che si trova particolarmente bene in condizioni meteo complicate come quelle che il gruppo ha dovuto affrontare nella giornata odierna.

Andrea Vendrame ha analizzato il proprio successo ai microfoni della Rai: “Sto bene, mi chiamano Joker e oggi è uscito il jolly. Tempo da lupi tutto il giorno, anche al Giro d’Italia quando ho vinto le tappe c’era la pioggia: il brutto tempo forse mi porta bene. L’avevamo studiata diversamente, ma nel finale mi hanno portato nelle posizioni migliori, ho battezzato la ruota di Aranburu e sono uscito sulla destra. Ora ci sono altre tappe interessanti, proviamoci“.