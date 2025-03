Tirreno-Adriatico 2025: altra vittoria per l’Italia con Andrea Vendrame! Ganna ripreso, caduto Milan

Altra gioia azzurra alla Tirreno-Adriatico 2025. Dopo Filippo Ganna e Jonathan Milan è la volta di Andrea Vendrame: sesta vittoria della carriera per il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team, dopo due successi al Giro d’Italia ecco anche la gioia alla Corsa dei due Mari. Perentorio trionfo in volata sul traguardo di Colfiorito al termine di una giornata lunghissima e resa dura dalla pioggia. Resta leader della classifica Filippo Ganna.

Due corridori hanno provato la sortita nella prima parte di gara: Davide Bais (Team Polti VisitMalta) e Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Il gruppo però ha accelerato e in vista del GPM di La Foce è andato a raggiungere la coppia, che si è data comunque battaglia per i punti della maglia degli scalatori.

Successivamente si è formata un’altra coppia all’attacco: davanti Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta). I due hanno approcciato l’ultima ascesa davanti, nel frattempo è arrivata la bruttissima caduta di squadra della Lidl-Trek, con Jonathan Milan rimasto a terra assieme a Simone Consonni.

Andatura alta su un’ascesa non durissima per il plotone, che ha perso poche unità e si è compattato negli ultimi 5 chilometri. Lì ha provato la sortita in Maglia Azzurra Filippo Ganna: l’uomo della Ineos Grenadiers ha guadagnato un centinaio di metri sul gruppo, per poi essere raggiunto in vista degli ultimi 2000 metri. Volata ristretta per il plotoncino dei migliori dalla quale è venuto fuori alla grande Andrea Vendrame: successo di gran qualità per lui davanti a Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e Romain Grégoire (Groupama – FDJ). In top-10 per l’Italia anche Simone Velasco (XDS Astana Team), Filippo Fiorelli (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Samuele Battistella (EF Education – EasyPost) e Ganna.