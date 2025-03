A che ora Simone Deromedis oggi, skicross Craigleith 2025: programma, tv, streaming

Oggi venerdì 14 marzo (a partire dalle ore 18.00) andrà in scena la prima gara di Craigleith, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. Dopo la disputa delle qualificazioni si preannuncia un grande spettacolo sulle nevi canadesi, dove l’Italia vorrà sognare in grande con Simone Deromedis: il Campione del Mondo svetta in testa alla classifica generale con 99 punti di vantaggio nei confronti del tedesco Florian Wilmsmann quando mancano quattro gare al termine.

Simone Deromedis si presenterà all’appuntamento con il quindicesimo tempo di qualificazione ed è dunque stato inserito nell’ultimo ottavo di finale, dove indosserà il pettorale verde: tra i suoi avversari ci sarà proprio Florian Wilmsmann, quindi i due si potrebbero fronteggiare più volte nel corso della giornata e il testa a testa avrà un peso determinante sulla classifica generale, mentre gli altri rivali saranno l’altro italiano Yanick Gunsch e l’austriaco Tristan Takats.

Nell’eventuale quarto di finale incrocerà chi avrà la meglio nella serie che comprende il canadese Kevin Drury, l’austriaco Nicolas Lussnig, il ceco Daniel Paulus, il tedesco Jonas Bachl-Staudinger. Nell’eventuale semifinale potrebbe affrontare il canadese Kristofor Mahler, gli svizzeri Romain Detraz e Sandro Lohner, il tedesco Tim Hronek, favoriti in quello spicchio di tabellone.

Dall’altra parte del tabellone spiccano gli svizzeri Alex Fiva e Ryan Regez, gli svedesi David ed Erik Mobaerg, il canadese Reece Howden, l’austriaco Johannes Rohrweck. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di Simone Deromedis nel tabellone finale dello skicross a Craigleith, prova valida per la Coppa del Mondo di skicross. L’evento sarà trasmesso in diretta tv Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA SIMONE DEROMEDIS OGGI NELLO SKICROSS

Venerdì 14 marzo

Ore 18.00 Skicross maschile a Craigleith, tabellone finale – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA SKICROSS CRAIGLEITH: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI SIMONE DEROMEDIS NEGLI OTTAVI

Il tedesco Florian Wilmsmann, l’italiano Yanick Gunsch, l’austriaco Tristan Takats.