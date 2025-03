Skicross, Simone Deromedis lotta per la Coppa del Mondo: a Craigleith un crocevia fondamentale

Mancano quattro gare al termine della Coppa del Mondo dello skicross: due sono in programma a Craighleith (Canada) tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, mentre le ultime due si disputeranno a fine mese in quel di Idre Fjall (Svezia) dopo i Mondiali in Engadina. Simone Deromedis si è presentato all’appuntamento in terra nordamericana al comando della classifica generale, con un vantaggio di 99 punti nei confronti del tedesco Florian Wilmsmann e 141 lunghezze sul canadese Reece Howden.

Il Campione del Mondo è reduce dall’eccellente fine settimana di Gudauri, dove ha vinto la prima prova e si è piazzato in terza posizione nella seconda, riuscendo così a guadagnare un po’ di margine nei confronti degli immediati inseguitori. In Georgia ha conquistato il terzo successo stagionale, ha trovato continuità e ha ribadito di essere un grande pretendente alla Sfera di Cristallo. La strada è però ancora lunga: nei fatti il margine sul teutonico è di una gara piena (un’affermazione garantisce 100 punti) e all’appello mancano quattro prove.

L’obiettivo sarebbe quello di ritornare in Europa con lo stesso margine (magari aumentato), in modo da proiettarsi con fiducia verso l’ultima tappa e avvicinarsi davvero a un trofeo mai alzato al cielo da un italiano. Intanto le qualificazioni per gara-1 a Craigleith lo hanno promosso al tabellone finale in quindicesima posizione e i suoi avversari sono andati meglio nella sfida contro il cronometro: Wilmsmann è secondo, Howden tredicesimo. Oggi è prevista la qualifica per gara-2, poi da domani si farà sul serio.