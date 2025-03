A che ora il biathlon oggi in tv, Staffette Pokljuka 2025: programma, startlist, streaming

Oggi, domenica 16 marzo, ultima giornata di gare nell’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Pokljuka, in Slovenia, verrà scritta la parola fine su questo appuntamento. Saranno le prove a squadre a prendersi la scena sulle nevi teutoniche. Ad aprire le danze (ore 12.05) sarà la single mixed, mentre dalle 14.50 andrà in scena la staffetta mista.

Giornata all’insegna del confronto tra Norvegia e Francia in entrambe le prove. Le due rappresentative nel corso di questo week end hanno fatto vedere le cose migliori ed è naturale aspettarsi una chiusura d’autore. Nella prova coppie il duo transalpino formato da Justine Braisaz-Bouchet e da Emilien Jacquelin sfiderà il duo Ingrid Landmark Tandrevold/Martin Uldal.

Per quanto riguarda l’Italia si faranno esperimenti, tenuto conto delle defezioni di Dorothea Wierer e di Lukas Hofer. Nella single-mixed saranno al via Daniele Cappellari e Samuela Comola, mentre nella staffetta mista gareggeranno Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel.

L’ultima giornata di gare dell’ottava tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Pokljuka (Slovenia) sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport2 HD relativamente alla staffetta single-mixed, mentre per la copertura della staffetta mista ci sarà la trasmissione su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le prove.

BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 16 marzo

12.05 staffetta single-mixed a Pokljuka (Slovenia) – Diretta tv su Eurosport2 HD.

14.50 staffetta mista a Pokljuka (Slovenia) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON POKLJUKA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD per la staffetta single-mixed ed Eurosport1 HD per la staffetta mista

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA SINGLE-MIXED POKLJUKA

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r BRAISAZ-BOUCHET Justine F

1-2 g JACQUELIN Emilien M

2 GER – GERMANY

2-1 r GROTIAN Selina F

2-2 g STRELOW Justus M

3 FIN – FINLAND

3-1 r MINKKINEN Suvi F

3-2 g SEPPALA Tero M

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r SKOTTHEIM Johanna F

4-2 g NELIN Jesper M

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Aita F

6-2 g HARTWEG Niklas M

7 SLO – SLOVENIA 3

7-1 r REPINC Lena F

7-2 g FAK Jakov M

8 NOR – NORWAY

8-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

8-2 g ULDAL Martin M

9 EST – ESTONIA

9-1 r ERMITS Regina F

9-2 g ZAHKNA Rene M

10 UKR – UKRAINE 4

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

10-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

11 CZE – CZECHIA

11-1 r CHARVATOVA Lucie F

11-2 g MARECEK Jonas M

12 LAT – LATVIA

12-1 r BENDIKA Baiba F

12-2 g BIRKENTALS Renars M

13 USA – UNITED STATES 5

13-1 r IRWIN Deedra F

13-2 g WRIGHT Campbell M

14 MDA – MOLDOVA

14-1 r STREMOUS Alina F

14-2 g MAGAZEEV Pavel M

15 BUL – BULGARIA

15-1 r DIMITROVA Valentina F

15-2 g SINAPOV Anton M

16 POL – POLAND 6

16-1 r JAKIELA Joanna F

16-2 g GUNKA Jan M

17 ITA – ITALY

17-1 r COMOLA Samuela F

17-2 g CAPPELLARI Daniele M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g SHAMAEV Dmitrii M

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r TRAUBAITE Judita F

19-2 g FOMIN Maksim M

20 SVK – SLOVAKIA

20-1 r REMENOVA Maria F

20-2 g CESNEK Damian M

21 BEL – BELGIUM

21-1 r BOUVARD Eve F

21-2 g LANGER Thierry M

22 CAN – CANADA 8

22-1 r MOSER Nadia F

22-2 g CONNELLY Zachary M

23 KAZ – KAZAKHSTAN

23-1 r BELETSKAYA Yelizaveta F

23-2 g KURALES Vadim M

24 CHN – CHINA

24-1 r MENG Fanqi F

24-2 g YAN Xingyuan M

STARTLIST STAFFETTA MISTA POKLJUKA

NOR – NORWAY 1

1-1 r KIRKEEIDE Maren F

1-2 g LIEN Ida F

1-3 y DALE-SKJEVDAL Johannes M

1-4 b FREY Isak M

2 SWE – SWEDEN

2-1 r HEIJDENBERG Anna-Karin F

2-2 g OEBERG Hanna F

2-3 y PONSILUOMA Martin M

2-4 b SAMUELSSON Sebastian M

3 FRA – FRANCE

3-1 r RICHARD Jeanne F

3-2 g MICHELON Oceane F

3-3 y PERROT Eric M

3-4 b FILLON MAILLET Quentin M

4 GER – GERMANY 2

4-1 r TANNHEIMER Julia F

4-2 g SCHNEIDER Sophia F

4-3 y RIETHMUELLER Danilo M

4-4 b NAWRATH Philipp M

5 ITA – ITALY

5-1 r AUCHENTALLER Hannah F

5-2 g CARRARA Michela F

5-3 y BRAUNHOFER Patrick M

5-4 b GIACOMEL Tommaso M

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Elisa F

6-2 g BASERGA Amy F

6-3 y STALDER Sebastian M

6-4 b BURKHALTER Joscha M

7 UKR – UKRAINE 3

7-1 r MERKUSHYNA Oleksandra F

7-2 g HORODNA Olena F

7-3 y DUDCHENKO Anton M

7-4 b MANDZYN Vitalii M

8 CZE – CZECHIA

8-1 r JISLOVA Jessica F

8-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

8-3 y MIKYSKA Tomas M

8-4 b KRCMAR Michal M

9 FIN – FINLAND

9-1 r KERANEN Noora Kaisa F

9-2 g LEINAMO Sonja F

9-3 y HIIDENSALO Olli M

9-4 b INVENIUS Otto M

10 POL – POLAND 4

10-1 r SIDOROWICZ Natalia F

10-2 g MAKA Anna F

10-3 y SUCHODOLSKI Fabian M

10-4 b SKORUSA Wojciech M

11 AUT – AUSTRIA

11-1 r ROTHSCHOPF Lea F

11-2 g ANDEXER Anna F

11-3 y JAKOB Patrick M

11-4 b KOMATZ David M

12 BUL – BULGARIA

12-1 r HRISTOVA Lora F

12-2 g TODOROVA Milena F

12-3 y ZASHEV Vasil M

12-4 b TODEV Blagoy M

13 CAN – CANADA 5

13-1 r LUNDER Emma F

13-2 g PEIFFER Benita F

13-3 y RUNNALLS Adam M

13-4 b PLETZ Logan M

14 SLO – SLOVENIA

14-1 r KLEMENCIC Polona F

14-2 g LAMPIC Anamarija F

14-3 y VIDMAR Anton M

14-4 b PLANKO Lovro M

15 SVK – SLOVAKIA

15-1 r REMENOVA Maria F

15-2 g BATOVSKA FIALKOVA Paulina F

15-3 y SKLENARIK Tomas M

15-4 b ISKHAKOV Artur M

16 EST – ESTONIA 6

16-1 r TALIHAERM Johanna F

16-2 g KAASIK Hanna-Brita F

16-3 y KULBIN Jakob M

16-4 b KEHVA Mark-Markos M

17 LTU – LITHUANIA

17-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

17-2 g KOCERGINA Natalja F

17-3 y STROLIA Vytautas M

17-4 b CIGAK Nikita M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r CHIRKOVA Elena F

18-2 g MEZDREA Andreea F

18-3 y COLTEA George M

18-4 b FLORE Raul M

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r KRYUKOVA Arina F

19-2 g RAKISHEVA Aisha F

19-3 y KIREYEV Vladislav M

19-4 b BAUER Kirill M

20 LAT – LATVIA

20-1 r VOLFA Estere F

20-2 g BLEIDELE Elza F

20-3 y PATRIJUKS Aleksandrs M

20-4 b MISE Edgars M

21 USA – UNITED STATES

21-1 r LEVINS Chloe F

21-2 g FREED Margie F

21-3 y BROWN Jake M

21-4 b GERMAIN Maxime M

22 MDA – MOLDOVA 8

22-1 r MAKAROVA Aliona F

22-2 g GHILENKO Alla F

22-3 y MAKAROV Maksim M

22-4 b USOV Mihail M

23 CHN – CHINA

23-1 r CHU Yuanmeng F

23-2 g TANG Jialin F

23-3 y GU Cang M

23-4 b YAN Xingyuan M