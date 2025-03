A che ora Davide Ghiotto nei 10000 ai Mondiali di speed skating: programma, avversario in batteria, tv

Davide Ghiotto cercherà di confermarsi Campione del Mondo sui 10000 metri: dopo le apoteosi del 2023 a Heerenveen e del 2024 a Calgary, l’azzurro andrà a caccia della tripletta sul ghiaccio di Hamar (Norvegia) nella giornata di domenica 16 marzo (la gara incomincerà alle ore 13.53). L’azzurro ha firmato il nuovo record del mondo sulla distanza lo scorso 25 gennaio (12:25.69 a Calgary) e vuole sognare in grande dall’alto della sua caratura tecnica.

Il 31enne sarà impegnato nella quinta batteria insieme al ceco Metodej Jilek (12:37.81 il suo personale). Tra gli avversari del nostro portacolori spiccano l’olandese Jorrit Bergsma (12:37.72), i canadesi Graeme Fish (12:33.86) e Ted-Jan Bloemen (12:33.75), senza dimenticarsi dell’altro olandese Chris Huizinga (12:39.87) e del norvegese Sander Eitrem (12:38.04). L’Italia spera in un nuovo trionfo dopo quelli di Francesca Lollobrigida sui 5000 metri e di Andrea Giovannini nella mass start.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming dei 10.000 metri maschili ai Mondiali 2025 di speed skating, con l’orario in cui gareggerà Davide Ghiotto sulla distanza in cui ha conquistato gli ultimi due titoli iridati. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ e Rai Play Sport 3, in diretta live testuale su OA Sport, mentre non è prevista la diretta televisiva.

A CHE ORA DAVIDE GHIOTTO SUI 10000 METRI AI MONDIALI

Domenica 16 marzo

13.53 10000 metri maschile ad Hamar – Diretta streaming su Rai Play Sport 3 e Discovery+

L’orario indicato è quello di inizio gara, Davide Ghiotto è stato inserito nella quinta e penultima serie insieme al ceco Metodej Jilek.

PROGRAMMA MONDIALI SPEED SKATING: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST 10000 METRI MONDIALI SPEED SKATING

1

In White 33 Timothy LOUBINEAUD FRA 12:44.18

Out Red 4 Jason SUTTELS BEL 13:10.85

2

In White 66 Jorrit BERGSMA NED 12:37.72

Out Red 98 Vladimir SEMIRUNNIY POL 12:50.05

3

In White 11 Graeme FISH CAN 12:33.86

Out Red 40 Felix MALY GER 12:43.42

4

In White 79 Sander EITREM NOR 12:38.04

Out Red 8 Ted-Jan BLOEMEN CAN 12:33.75

5

In White 23 Metoděj JÍLEK CZE 12:37.81

Out Red 45 Davide GHIOTTO ITA 12:25.69

6

In White 73 Chris HUIZINGA NED 12:39.87

Out Red 103 Casey DAWSON USA 12:45.43