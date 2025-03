A che ora i Mondiali di pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari, programma 27 marzo, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 27 marzo, si assegnano le prime medaglie ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno in scena sul ghiaccio della TD Garden di Boston, negli Stati Uniti. In occasione della seconda giornata di competizioni assisteremo allo short program individuale maschile e al libero delle coppie d’artistico, il cui responso determinerà anche parte delle qualificazioni per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il day-2 si aprirà con una vera maratona: alle 16:00 italiane scenderanno in pista infatti gli atleti del singolo maschile, pronti a misurarsi in una gara dalla bellezza di trentotto partecipanti, tra cui due rappresentanti della Nazionale italiana: stiamo parlando di Daniel Grassl e Nikolaj Memola (al debutto in campo iridato), entrambi motivati a partire con il piede giusto. L’ambizione potrebbe essere quella di conquistare un piazzamento utile per scendere sul ghiaccio nell’ultimo gruppo di lavoro nel programma libero, anche se la concorrenza sarà oltremodo agguerrita. I fari saranno infatti puntati sul super quadruplista detentore del titolo Ilia Malinin, il quale lancerà il guanto di sfida al Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama, a Shun Sato ed a tanti altri profili temibili come Adam Siao Him Fa e Mikhail Shaidorov.

In notturna, nello specifico a partire dalle 23:11, arriverà invece il responso delle coppie d’artistico, segmento in cui ci concentreremo su Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a difendere la top 3 conquistata dopo lo short program-capolavoro con cui si sono piazzati al secondo posto dietro i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara e davanti ai temibili tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin. Ma vista la vicinanza di altri binomi, servirà mantenere altissima la concentrazione.

I Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà fruibile in televisione su Eurosport 2 dalle 17:00 con lo short maschile. In streaming si potrà seguire dunque anche su NOW, Sky e DAZN (per ciò che concerne le trasmissioni su Eurosport 2). RAI Play Sport 1 proporrà una diretta parziale, sempre dello short maschile, a partire dalle 19:25. OA Sport vi offrirà invece l’intera diretta LIVE testuale di questo day-2, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

A CHE ORA I CAMPIONATI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Giovedì 27 marzo

16:00-21:45 Short program individuale maschile – Diretta TV su Eurosport 2 dalle 17:00 (in gara Daniel Grassl, Nikolaj Memola)

23:11-03:15 (giorno successivo) Free program coppie d’artistico (in gara Conti-Macii, Ghilardi-Ambrosini)

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (TOGLIERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FREE PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: Eurosport 2: short program individuale maschile dalle 17:00;

Diretta Streaming: integrale su Discovery Plus; Sky Go, NOW e DAZN (per le trasmissioni su Eurosport 2); RAI Play Sport 1 dalle 19:25 (short program individuale maschile)

Diretta Live Testuale: OA Sport