A che ora Federico Pellegrino oggi nella Team Sprint dei Mondiali: startlist, n. pettorale, tv

Oggi, mercoledì 5 marzo, giornata di team sprint a tecnica classica nei Mondiali di sci di fondo a Trondheim (Norvegia). 43 le squadre al via e tra queste anche l’Italia, con l’obiettivo di esprimere il 101% sugli sci stretti e magari regalarsi un sogno. Sarà la coppia formata da Davide Graz e Federico Pellegrino a tenere alto il vessillo italico.

LA DIRETTA LIVE DELLA TEAM SPRINT DEI MONDIALI DI SCI DI FONDO ALLE 11.00 E ALLE 14.30

Un duo che originariamente sarebbe dovuto essere diverso, visto che Pellegrino avrebbe dovuto gareggiare con Elia Barp, costretto però a ritirarsi dalla competizione per problemi di salute. E quindi un duo in cui il campione valdostano dovrà fare la differenza, avendo dimostrato di stare piuttosto bene e di gradire moltissimo il tracciato.

Si comincerà con le qualificazioni alle ore 11.00 e poi le finali sono in programma alle 14.30. Gli azzurri puntano a ritagliarsi un ruolo di primo piano, nella consapevolezza che i maestri norvegesi vorranno monopolizzare la scena davanti al pubblico di casa. La coppia composta dal fenomenale Johannes Hoesflot Klaebo e da Erik Valnes ha prenotato l’oro e la lotta molto probabilmente sarà per gli altri due gradini del podio, un po’ come era accaduto nella Sprint a Skating con Klaebo a confermarsi campione del mondo per la quarta volta consecutiva e Pellegrino, in grado di conquistare un argento dalla valenza storica.

La gara di Federico Pellegrino, ovvero la team sprint odierna sulle nevi norvegesi dei Mondiali 2025 di sci di fondo, sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD, relativamente alle qualificazioni, mentre per quanto concerne le finali bisognerà consultare in chiaro il canale streaming RaiPlay Sport 1. Vi sarà poi su RaiSport la differita. Eurosport1 HD, invece, darà una copertura in diretta completa, associata allo streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

A CHE ORA FEDERICO PELLEGRINO NELLA TEAM SPRINT MONDIALI SCI DI FONDO

Mercoledì 5 marzo

Ore 11:00 Qualificazioni Team Sprint tc – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD

Ore 14:30 Finali Team Sprint tc – Diretta tv su Eurosport1 HD

PROGRAMMA MONDIALI TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD, RaiSport (finali in differita alle 18:10)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay (finali su RaiPlay Sport 1)

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST TEAM SPRINT MONDIALI SCI DI FONDO

1 NOR – NORWAY

1-1 r VALNES Erik 11:29:15

1-2 b KLAEBO Johannes Hoesflot 11:47:45

2 USA – UNITED STATES OF AMERICA

2-1 r SCHUMACHER Gus 11:29:30

2-2 b SCHOONMAKER Jc 11:48:00

3 ITA – ITALY

3-1 r GRAZ Davide 11:29:45

3-2 b PELLEGRINO Federico 11:48:15

4 SWE – SWEDEN

4-1 r HALFVARSSON Calle 11:30:00

4-2 b ANGER Edvin (Aasarna IK) 11:48:30

5 FRA – FRANCE

5-1 r CHAPPAZ Jules 11:30:15

5-2 b JOUVE Richard 11:48:45

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r RIEBLI Janik 11:30:30

6-2 b GROND Valerio 11:49:00

7 FIN – FINLAND

7-1 r HAKOLA Ristomatti 11:30:45

7-2 b VUORINEN Lauri 11:49:15

8 CAN – CANADA

8-1 r CYR Antoine 11:31:00

8-2 b McKEEVER Xavier 11:49:30

9 CZE – CZECHIA

9-1 r TUZ Jiri 11:31:15 65.92 S

9-2 b NOVAK Michal 11:49:45

10 GER – GERMANY

10-1 r KECK Elias 11:31:30

10-2 b STOELBEN Jan 11:50:00

11 GBR – GREAT BRITAIN

11-1 r YOUNG Andrew 11:31:45

11-2 b CLUGNET James 11:50:15

12 SLO – SLOVENIA

12-1 r SIMENC Miha 11:32:00

12-2 b STERN Nejc 11:50:30

13 EST – ESTONIA

13-1 r HIMMA Martin 11:32:15

13-2 b KALEV Christopher 11:50:45

14 AUT – AUSTRIA

14-1 r MOSER Benjamin 11:32:30

14-2 b MRKONJIC Lukas 11:51:00

15 LAT – LATVIA

15-1 r VIGANTS Raimo 11:32:45

15-2 b KAPARKALEJS Lauris 11:51:15

16 ESP – SPAIN

16-1 r SELLES GASCH Bernat 11:33:00

16-2 b PUEYO Jaume 11:51:30 39.20

17 POL – POLAND

17-1 r STAREGA Maciej 11:33:15

17-2 b BURY Kamil 11:51:45

18 UKR – UKRAINE

18-1 r DRAHUN Dmytro 11:33:30

18-2 b LISOHOR Oleksandr 11:52:00

19 AUS – AUSTRALIA

19-1 r de CAMPO Seve 11:33:45

19-2 b VIK Lars Young 11:52:15

20 BUL – BULGARIA

20-1 r MATIKANOV Mario 11:34:00

20-2 b PESHKOV Daniel 11:52:30

21 KOR – KOREA

21-1 r BYUN Ji-Yeong 11:34:15

21-2 b LEE Joon-Seo 11:52:45

22 ROU – ROMANIA

22-1 r DOLHASCU Florin Robert 11:34:30

22-2 b COJOCARU Gabriel 11:53:00

23 KAZ – KAZAKHSTAN

23-1 r BORTSOV Konstantin 11:34:45

23-2 b MATASSOV Svyatoslav 11:53:15

24 IRL – IRELAND

24-1 r MALONEY WESTGAARD Thomas 11:35:00

24-2 b LONGRIDGE Dylan 11:53:30

25 CHN – PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

25-1 r KUERBANJIANG Wuerkaixi 11:35:15

25-2 b WANG Qiang 11:53:45

26 ARG – ARGENTINA

26-1 r DAL FARRA Franco (Cab) 11:35:30

26-2 b SAUMA Mateo Lorenzo 11:54:00

27 BEL – BELGIUM

27-1 r POUTOT Mathis 11:35:45

27-2 b MAES Samuel 11:54:15

28 ISL – ICELAND

28-1 r BENEDIKTSSON Dagur 11:36:00

28-2 b KRISTINSSON Astmar Helgi 11:54:30

29 CHI – CHILE

29-1 r FLORES Martin 11:36:15

29-2 b ENDRESTAD Sebastian 11:54:45

30 TUR – TURKEY

30-1 r YILMAZ Abdullah 11:36:30

30-2 b OGLAGO Amed 11:55:00

31 LTU – LITHUANIA

31-1 r VAICIULIS Modestas 11:36:45

31-2 b STROLIA Tautvydas 11:55:15

32 MKD – NORTH MACEDONIA

32-1 r JADA Stavre 11:37:00

32-2 b DAMJANOVSKI Darko 11:55:30

33 SVK – SLOVAKIA

33-1 r CENEK Jachym 11:37:15

33-2 b ADAMOV Michal 11:55:45

34 CRO – CROATIA

34-1 r SKENDER Marko 11:37:30 1

34-2 b STIMAC Matija 11:56:00

35 SRB – SERBIA

35-1 r TOSIC Andrija 11:37:45

35-2 b MILOSAVLJEVIC 11:56:15

36 GRE – GREECE

36-1 r ANGELIS Apostolos 11:38:00

36-2 b TSOUREKAS Nikolaos 11:56:30

37 THA – THAILAND

37-1 r NGOEICHAI Thanakorn 11:38:15

37-2 b CHANLOUNG Mark 11:56:45

38 HUN – HUNGARY

38-1 r FERBAR Csongor 11:38:30

38-2 b BUKI Adam 11:57:00

39 BRA – BRAZIL

39-1 r SILVA Manex

39-2 b SANTOS Victor 11:57:15

40 HAI – HAITI

40-1 r SAVART Stevenson 11:39:00

40-2 b MALLETT Theo 11:57:30

41 POR – PORTUGAL

41-1 r CABECA Jose 11:39:15

41-2 b CABRITA Filip 11:57:45 366.27

42 COL – COLOMBIA

42-1 r JARAMILLO Samuel 11:39:30

42-2 b FODSTAD Fredrik 11:58:00

43 VEN – VENEZUELA

43-1 r RACERO Guillermo 11:39:45

43-2 b ARTEAGA Eduardo 11:58:15