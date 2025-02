Zverev vuole il titolo ad Acapulco. Musetti guida la nutrita pattuglia italiana

Giunge ormai al termine il percorso di avvicinamento al primo ATP Master 1000 della stagione. L’ultimo step prima di Indian Wells propone agli atleti una triplice opzione: il torneo 500 di Dubai, il torneo 500 di Acapulco e l’ATP 250 di Santiago del Cile. Presenta un campo partecipanti, nonostante il forfait di Talylor Fritz, di tutto rispetto la competizione messicana che, nelle prime otto teste di serie, parte dal numero due del mondo e si conclude con il numero ventiquattro.

Principale favorito alla vittoria finale è Alexander Zverev, giocatore alla ricerca di continuità di risultati dopo due eliminazioni consecutive ai quarti nei tornei sulla terra sudamericana. Il tennista tedesco ha bisogno di giocare il maggior numero di partite possibili per perfezionare la sua condizione atletica e presentarsi in California nelle migliori condizioni, spinto magari dall’entusiasmo derivante dalla vittoria del primo titolo stagionale.

La finale persa a Dallas contro il redivivo Shapovalov rappresenta fin qui il miglior risultato della parte iniziale di stagione per Casper Ruud. Il tennista norvegese, secondo favorito del seeding, è da sempre un cliente scomodo per qualsiasi avversario e si presenterà in campo tirato a lucido dopo due settimane di pausa in cui ha potuto lavorare sulla propria preparazione.

Rientra in gioco anche Tommy Paul che nell’ultima uscita ufficiale aveva raggiunto i quarti di finale del torneo texano. Il tennista statunitense, testa di serie numero tre, proverà a dire la sua nel tentativo di presentarsi in semifinale e da lì poi giocarsi al meglio le possibilità di portare a casa il primo torneo dell’anno. Nuovamente in campo, dopo la rinuncia a Rio de Janeiro, Holger Rune. Il numero dodici del mondo, quarto favorito del tabellone, non ha mai raggiunto i quarti di finale in questo inizio anno e ha certamente bisogno di un risultato importante per continuare la sua crescita e l’inseguimento a quella top ten che potrebbe rispecchiarne appieno il valore.

Guida la pattuglia italiana Lorenzo Musetti, al rientro in campo dopo il problema fisico che lo ha costretto a dare forfait nel torneo di Rio. Il giocatore toscano ha bisogno di giocare per mettere partite importanti nelle braccia e un buon tabellone, che potrebbe portarlo ad un teorico quarto di finale contro Tommy Paul, potrebbe agevolare il suo compito. Rientra anche Matteo Arnaldi che nell’ultima uscita si era fermato in semifinale a Delray Beach, sconfitto dallo spagnolo Davidovich Fokina. L’urna del sorteggio non ha certamente sorriso al giocatore ligure che affronta subito Alexander Zverev, partita nella quale il tennista italiano venderà cara la pelle anche se parte sfavorito in sede di pronostico.

Vuole invertire la rotta Flavio Cobolli che nelle prime uscite ufficiali ha faticato notevolmente inanellando diverse sconfitte. Il tennista romano dovrà partire subito forte perché il tabellone gli ha riservato fin da subito l’incrocio con una montagna difficile da scalare, Ben Shelton. Il giocatore americano, semifinalista a Melbourne, torna a giocare dopo l’inattesa sconfitta patita contro lo spagnolo Jaume Munar nel torneo di Dallas. La pattuglia italiana potrebbe arricchirsi ulteriormente con l’ingresso nel tabellone principale di Mattia Bellucci. Il numero settanta del ranking, semifinalista a Rotterdam, affronta il canadese Gabriel Diallo nell’ultimo e decisivo turno delle qualificazioni