ATP Acapulco 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: buon cammino con vista su Paul e Ruud

Per Lorenzo Musetti il cammino nell’ATP 500 di Acapulco potrebbe essere di aiuto, nel senso che rispetto a Matteo Arnaldi (Zverev) e Flavio Cobolli (Shelton, ma è 2-0 nei precedenti) la situazione è più gestibile, almeno a livello potenziale. Il toscano, in breve, ha le sue chance di far bene.

L’inizio sarà contro un qualificato, e in questo discorso potrebbe rientrare pure Mattia Bellucci. Appare evidente che in questa fattispecie le variabili siano tante, per cui si dovrà rinviare l’analisi a un momento successivo. Può contare di più l’avversario di secondo turno, uno tra l’americano Alex Michelsen e il cinese Yunchaokete Bu. Con il primo non ha mai giocato, con il secondo ha perso negli ottavi dell’ATP 500 di Pechino, uno dei momenti migliori della carriera del ventitreenne di Bortala.

Ai quarti di finale c’è un possibile scontro con Tommy Paul: l’americano è numero 3 del seeding ed è stato suo avversario soltanto in finale al Queen’s, quando ha vinto per 6-1 7-6(8) anche se nulla ciò ha tolto alla grande estate su erba di Musetti, poi semifinalista a Wimbledon. Difficile ci siano ostacoli relativamente a cammino del ventisettenne del New Jersey.

Eventualmente la semifinale avrebbe il nome di Casper Ruud, ma per il norvegese c’è da attendere prima di darlo per certo, se non altro per la presenza a scarso tasso di prevedibilità di Frances Tiafoe. E, com’è noto, con l’americano molto può accadere anche se le fasi della stagione che per lui pesano di più sono altre. Per l’altro lato di tabellone, dove incombono i vari Zverev, Rune, Shelton o Machac, ci si potrà ragionare, ma prima vanno superati gli altri ostacoli.