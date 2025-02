Tabellone ATP Acapulco 2025: sorteggio brutto per Arnaldi. Cobolli spera, Musetti più fortunato

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Acapulco, che da anni ha effettuato il passaggio dalla terra al veloce. In Messico arrivano diversi giocatori di livello per quella che ormai è una lotta senza soluzione di continuità con Dubai a chi riesce a rendere il proprio cast di maggior prestigio.

Sorteggio che peggiore non poteva essere per Matteo Arnaldi, costretto a sfidare subito il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander Zverev, con il quale va a confrontarsi per la prima volta. Va detto che si tratta di uno spot ricchissimo di insidie per il numero 2 del mondo, dal canadese Denis Shapovalov (se in forma) al vincitore del derby ceco tra Tomas Machac e Jakub Mensik.

Per Flavio Cobolli è parimenti una questione complicata, ma almeno una punta di sorriso c’è. Questo perché con Ben Shelton i precedenti sono favorevoli: un 2-0 nel quale uno dei due precedenti risale alla semifinale del 500 di Washington dello scorso anno, vinta dall’italiano in rimonta. In buona sostanza, questo può essere uno dei match del primo turno con vista su Rune nei quarti.

Più fortuna per Lorenzo Musetti, che avà a che fare con un qualificato, prima di andare a confrontarsi con uno tra l’americano Alex Michelsen e il cinese Yunchaokete Bu (sarebbe Buyunchaokete, ma la storia del suo nome è ben nota). Possibile una sfida ai quarti con l’USA Tommy Paul nella zona presidiata da Casper Ruud (al netto di tutti i possibili pro e contro del norvegese).

TABELLONE ATP 500 ACAPULCO 2025

Zverev (GER) [1]-Arnaldi (ITA)

Shapovalov (CAN)-Norrie (GBR)

Altmaier (GER) [WC]-Kecmanovic (SRB)

Mensik (CZE)-Machac (CZE) [8]

Rune (DEN) [4]-Carballes Baena (ESP)

Bonzi (FRA)-Nakashima (USA)

Goffin (BEL)-Hijikata (AUS)

Cobolli (ITA)-Shelton (USA) [5]

Musetti (ITA) [6]-Qualificato

Michelsen (USA)-Bu (CHN) [WC]

Giron (USA)-Qualificato

Qualificato-Paul (USA) [3]

Tiafoe (USA) [7]-Muller (FRA)

Davidovich Fokina (ESP)-Qualificato

Vukic (AUS)-Pacheco Mendez (MEX) [WC]

Rinderknech (FRA)-Ruud (NOR) [2]