Tabellone ATP Santiago 2025: Darderi di scena sulla terra cilena

Sorteggiato il tabellone dell’ATP 250 di Santiago del Cile, che finisce inevitabilmente “schiacciato” da Acapulco e Dubai come collocazione, ma che vede pur sempre la partecipazione di diversi nomi di rilievo per quel che riguarda il pianeta terra rossa.

A prendere il via, in quota Italia, c’è Luciano Darderi, subito opposto a uno dei nomi che in Portogallo è motivo d’interesse, Jaime Faria, ventunenne di Lisbona che a Rio si è spinto fino ai quarti di finale inserendoci anche lo scalpo di Munar, ultimamente in buona forma. La zona di quarti di finale è quella di Pedro Martinez, ma ci sono anche Djere e (più nell’immediato) Seyboth Wild.

A comandare il tabellone Francisco Cerundolo, ma per l’argentino era difficile immaginare uno spot di quarti peggiore: al di là di un secondo turno fattibile, uno tra il padrone di casa Cristian Garin e il connazionale Tomas Martin Etcheverry può essere l’avversario nel secondo match (partirà dal secondo turno). Avesse sorteggiato lui le palline, avrebbe fatto di tutto pur di non trovarseli davanti così presto.

A proposito di Cile, da rimarcare una certa sfortuna, perché i cileni nell’ultimo spot, quello di Alejandro Tabilo, sono tre: lui, Tomas Barrios Vera e Nicolas Jarry, con una possibile sequenza di derby fino ai quarti compresi. Uno scenario che, peraltro, è credibile (anche se non certo, specialmente perché Barrios Vera deve vedersela con l’argentino Federico Coria).

TABELLONE ATP 250 SANTIAGO 2025

F. Cerundolo (ARG) [1]-Bye

Hanfmann (GER)-Diaz Acosta (ARG)

Garin (CHI) [WC]-Qualificato

Gaston (FRA)-Etcheverry (ARG) [5]

Martinez (ESP) [4]-Bye

Buse (PER) [WC]-Djere (SRB)

Qualificato-Seyboth Wild (BRA)

Faria (POR)-Darderi (ITA) [8]

Navone (ARG) [6]-Shevchenko (KAZ)

Moutet (FRA)-Dzumhur (BIH)

Qualificato-Comesaña (ARG)

Bye-Baez (ARG) [3]

Jarry (CHI) [7]-Ugo Carabelli (ARG)

Qualificato-Monteiro (BRA)

Coria (ARG)-Barrios Vera (CHI) [WC]

Bye-Tabilo (CHI) [2]