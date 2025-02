Yuri Romanò potrebbe lasciare la Superlega con destinazione russa

Si profila all’orizzonte un futuro all’estero per Yuri Romanò, opposto della Nazionale italiana e della Gas Sales Bluenergy Piacenza. In Russia viene dato praticamente per certo infatti il suo trasferimento al Fakel Novy Urengoy in vista della prossima stagione, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate a Bo Sport da Roman Empolov dopo la recente sconfitta contro lo Zenit Kazan.

Il tecnico del Fakel Novy Urengoy ha confermato di fatto l’arrivo del campione del mondo azzurro (dopo tre anni con la maglia di Piacenza), parlando di come è stata accolta questa notizia dagli attuali opposti del club russo: “Penso che ogni squadra abbia situazioni simili. Quando un giocatore sa che un altro atleta prenderà il suo posto o che ha già firmato per un altro club la prossima stagione deve essere motivato e avere qualche incentivo per cercare di giocare. Si tratta di un problema che devono affrontare sia i giocatori che tutti gli allenatori. È chiaro che questo è ovviamente preoccupante, ma ai nostri due giocatori (Kornei Enns e Nikita Morozov, ndr) che giocano in quel ruolo è stata data una spiegazione ed un compito chiaro: dimostrare il loro valore durante il periodo rimanente del campionato e nella Russian Spring Cup“.

“Abbiamo opposti molto giovani. In linea di principio la squadra è la più giovane e questa situazione dovrebbe stimolare la crescita. La competizione è sempre utile. Come dovrebbe reagire un ventenne all’arrivo di un giocatore forte? Giocare ancora meglio. È chiaro che nessuno vuole sedersi in panchina come riserva, ma bisogna impegnarsi per prendersi il posto. Con loro abbiamo dei contratti a lungo termine, devono impegnarsi per migliorare“, ha aggiunto Empolov.