Volley, Milano a caccia della partita perfetta nel ritorno dei playoff di Champions con l’Halkbank. Si parte dall’1-3

Serve la partita perfetta all’Allianz Milano per centrare l’accesso ai quarti di finale di Champions League. All’andata dei playoff la squadra di Piazza ha perso 3-1 sul campo dell’Halkbank Ankara e dunque a Busto Arsizio domani sera non basterà vincere alla squadra milanese ma serviranno 4 set (con gli avversari che non ne potranno fare più di uno) per regalarsi il sogno di dare la caccia fino in fondo alla Final 4 di Champions League.

A Milano è davvero mancato poco per cambiare l’esito della gara di andata. Un paio di set ai vantaggi, qualche errore nei momenti chiave del match ed è arrivato il 3-1 che era il risultato più temuto ma, visto quello che è accaduto due settimane fa, può davvero succedere di tutto domani. Di sicuro Milano sta attraversando un buon momento di forma, ha vinto cinque delle ultime sette gare disputate in campionato, blindando il sesto posto nella griglia dei playoff dove cercherà di andare a giocare brutti scherzi alle favorite, come già gli riuscì nelle ultime due stagioni.

Reggers sta trovando la giusta continuità in attacco e si propone come il miglior opposto del campionato, numeri alla mano, Porro ha trovato qualità e continuità che gli erano un po’ mancate nella prima parte della stagione, Kaziyski è uomo da partite dentro o fuori e ha preparato questo match con particolare attenzione. Insomma ci sono tutte le componenti per cercare di mettere in difficoltà l’Halkbank, che è squadra di buon livello e lo ha dimostrato all’andata.

La formazione turca lo scorso anno ha vinto campionato e Coppa di Turchia, in Champions League quest’anno, ha chiuso al secondo posto il girone D che comprendeva anche Perugia, debuttando con una sconfitta interna con il Saint Nazaire, poi la vittoria a Ceske Budejovice, la sconfitta 0-3 in casa con Perugia, la vittoria 3-0 con Ceske Budejovice, la vittoria al tie break contro il Saint Nazaire e il successo al tie break 3-2 sul campo di una già qualificata Perugia all’ultima giornata. In campionato i turchi sono secondi a 12 punti dallo Ziraat Bankasi, che sta dominando la regular season, e arrivano da due sconfitte consecutive, entrambe al tie break, e firmerebbero per subire la terza con lo stesso punteggio.

Il tecnico è il montenegrino Igor Kolakovic, mentre in regia c’è lo statunitense Micah Ma’a, 27 anni, al terzo anno in Turchia dopo l’esperienza di Katowice, assieme a lui il 31enne turco Huseyn Batuhan Duman, arrivato lo scorso anno dal Tarım Kredi Gençlik. L’opposto titolare è il nazionale ceco Marek Sotola, ex Berlino, prelevato dal club turco in estate per sostituire l’olandese Abdel-Aziz. Con lui il turco Ogutkan Yatkin, 27 anni, proveniente dallo Ziraat Bankkart.

In banda gioca il turco Mirza Lagumdzija, fratello d’arte e Nazionale, al secondo anno all’Halkbank dopo l’esperienza all’Arkas Spor, in diagonale con l’olandese di nazionalità italiana, ex azzurro, Dick Kooy, 37 anni, ex Modena, Macerata, Piacenza e Trento in Italia e arrivato in Turchia la scorsa estate dopo la stagione in Qatar al Police Union. In panchina ci sono due turchi, Izzet Unver, 31 anni, arrivato l’anno scorso dal Fenerbahce e il 19enne Yigit Hamza Aslan, prodotto del vivaio locale e proveniente dal Hatay Büyükşehir Belediyespor. Al centro giocano il nazionale turco Mert Matic che è arrivato due anni fa sdallo Spor Toto Spor Kulubu e Yigit Hamza Aslan, 19 anni, prodotto del vivaio locale. In panchina a supporto ci sono Tuna Uzunkoy, prelevato lo scorso anno dal Tarım Kredi Gençlik e Yunus Emre Tayaz, al terzo anno nelle file dell’Halkbank. I liberi sono Volkan Done, un’istituzione ad Ankara, alla sesta stagione con l’Halkbank, titolare, mentre la riserva è Deniz Ivgen, al terzo anno con la squadra turca.