Volley, i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega. Mati Pardo si presenta bene! Vitelli e Ricci sfruttano l’occasione

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21ª GIORNATA DI SUPERLEGA

ALESSANDRO MICHIELETTO Solita partita di grande concretezza e spessore dello schiacciatore trentino che mette a terra 15 palloni con il 54% in attacco e il 52% in ricezione e un muro.

GIOVANNI MARIA GARGIULO Non basta il super match del centrale di Civitanova per evitare la sconfitta a Trento. Chiude con 12 punti, l’82% in attacco e 3 muri.

PAOLO PORRO Protagonista di un match lineare e molto intelligente tatticamente sul campo di Cisterna. Innesca alla perfezione i suoi attaccanti e mette la firma in una vittoria che fa classifica e morale in vista del ritorno dei quarti di Champions

MATI PARDO Impatto ottimo per il giovane centrale azzurro che mette la firma nella vittoria di Modena contro Taranto. Per lui 10 punti, l’83% in attacco, 3 muri e 2 ace.

FABIO RICCI Ritrova il posto da titolare con l’arrivo di Travica e sfrutta l’occasione: 9 punti, il 100% in attacco, 3 muri e un ace che servono a sbancare Grottazzolina.

MARCO VITELLI: Entra in corsa e con 7 punti in due set si rivela molto importante nella vittoria con la sua ex squadra, Padova: 100% in attacco, 3 muri per lui e Verona continua a sperare nel quarto posto.