WTA Dubai 2025: Badosa al secondo turno, Svitolina elimina Kalinskaya

Ha preso ufficialmente il via il secondo WTA 1000 della stagione. Stiamo parlato del WTA di Dubai edizione 2025. Nemmeno il tempo di rifiatare dopo la vittoria di Amanda Anisimova nel WTA di Doha, e il trionfo nel doppio della stessa competizione dell’invincibile duo tricolore Sara Errani-Jasmine Paolini, che è subito il momento di un’altra interessantissima manifestazione.

Alycia Parks e Xinyu Wang hanno battagliato sul cemento outdoor emiratino. La tennista statunitense ne è uscita vittoria: 6-3 6-3 e pass per il prossimo turno. Ottima anche la prova di Elise Mertens. L’atleta belga con uno score netto di 6-2 6-2 ha estromesso dal torneo Leylah Annie Fernandez. In un’ora e 21 minuti poi, la numero 9 del seeding nonché numero 10 del ranking mondiale Paula Badosa ha eliminato con il punteggio di 6-3 6-4 la neozelandese Lulu Sun. Avanza al turno successivo anche Dayana Yastremska.

L’ucraina numero 49 al mondo con un 6-3 7-5 ha superato Magda Linette. Sorpresa poi nella sfida tra l’americana Sofia Kenin e la croata Donna Vekic. La wild card a stelle e strisce ha inciso sul tabellone finale il risultato di 7-5 6-3: eliminata la numero 19 al mondo. Successivamente è stato il turno di Linda Noskova. La tennista della Repubblica Ceca ha avuto la meglio su Yulia Putintseva che sta vivendo un momento decisamente no con una sola vittoria nelle ultime otto gare disputate. Score finale di 6-2 7-6. Belinda Bencic invece, ha fatto registrare un bagel nel primo set contro Aoi Ito (6-0), per poi sconfiggere definitivamente la giapponese con un 6-2 nel secondo set.

In seguito è stato il momento del derby russo tra Liudmila Samsonova e Anastasia Pavlyuchenkova. Quest’ultima è stata sconfitta dalla connazionale in appena un’ora e 6 minuti di gioco con il risultato di 6-2 6-2. Chi continuerà poi a concorrere per il premio finale di 597.000 dollari e 1000 punti nel ranking WTA sarà Marketa Vondrousova. Doppio 6-2 rifilato a Caroline Garcia, una delle wild card del torneo. Nel primo pomeriggio la numero 14 del seeding Karolina Muchova ha estromesso Suzan Lamens: anche per la ceca score di 6-2 6-2. Elina Svitolina si è regalata l’accesso al secondo turno eliminando con un 6-1 6-2 Anna Kalinskaya. A chiudere questa interminabile giornata di tennis ci hanno pensato Maria Sakkari e la wild card Emma Raducanu. La britannica ha vinto 6-4 6-2.